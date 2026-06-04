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HAVN zeigt in Taipeh auf der Computex 2026 eine besondere Gehäuseversion – und zwar die Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Edition vom HS 420. Mit dem HS 360 gibt es zudem bald eine kompaktere Alternative zum wuchtigen HS 420. Und auch Netzteile mit ganz eigenem Design gibt es bei HAVN zu sehen.

Das HS 420 Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Edition unterscheidet sich optisch deutlich vom Basismodell. Es zeigt ein passendes Farbdesign mit grünen Akzenten, Carbon-Einsätzen und diversen Logos. Gerade für Rennsportfans könnte es so ein attraktives Modell sein.

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Ganz neu ist hingegen das HS 360 als kompaktere Alternative zum HS 420. Die VGPU-Variante ist dabei die Version, mit der die Grafikkarte vertikal orientiert montiert werden kann. Alternativ gibt es auch eine Standardvariante für die horizontale Grafikkartenmontage. Dazu hat man die Wahl zwischen weißer und schwarzer Lackierung. Das HS 360 ist ebenfalls ein Showgehäuse, bei dem die Hardware durch Panoramaglas an Front und linker Seite präsentiert werden kann. Es ist rund 30 % leichter und rund 20 % kleiner als das HS 420. Es kann trotzdem ausgewachsene ATX-Mainboards aufnehmen und bietet zudem elf 120-mm-Lüfterplätze. Die Unterstützung für Back-Connect-Mainboards sorgt für Ordnung in der Mainboardkammer. Als Besonderheit können die Öffnungen für die Back-Connect-Mainboards auch verschlossen werden.

Während die Standardvariante um die 150 Euro kosten wird, ist für die VGPU-Ausführung mit einem Preis von etwa 230 Euro zu rechnen. Das HS 360 soll zeitnah auf den Markt kommen.

Mit XR 1200W und XR 1000W stellt HAVN schließlich auch eigene Netzteile aus. Eine neu gestaltete Lüftereinheit mit aerodynamisch optimiertem Lufteinlass soll für einen besonders leisen Betrieb sorgen. In einer separaten News hatten wir das XR 1000W vor einiger Zeit schon etwas ausführlicher vorgestellt.