Hardware-Hersteller HAVN hat auf der diesjährigen CES ein neues Produkt vorgestellt. Mit dem HAVN XR 1000W Platinum A++ erweitert das Unternehmen sein Portfolio um ein Netzteil, das sich gezielt an Käufer von High-End-Geräten richtet. Der Hersteller bewirbt das XR mit hoher Stabilität, hoher Effizienz und einem extrem leisen Betrieb.

Nach Angaben von HAVN ist die XR-Serie das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit erfahrenen Branchenexperten. Ziel war es, ein modernes High-End-Netzteil zu entwickeln, das sowohl technisch als auch beim Industriedesign überzeugt. Im Fokus standen vorwiegend ein möglichst leiser Betrieb und Platin-Effizienz unter realistischen Hochlast-Szenarien.

Technisch basiert das XR 1000W Platinum A++ auf dem aktuellen ATX-3.1-Standard und setzt auf einen 12V-2x6-Doppelanschluss, der speziell für moderne High-End-Grafikkarten ausgelegt ist. HAVN verspricht ein äußerst stabiles Transientenverhalten bei schnellen Lastwechseln, was insbesondere für GPUs der nächsten Generation und Multi-Core-CPUs entscheidend ist. Die 12-V-Schiene bietet geringe Spannungsabweichungen und soll auch unter hoher Dauerlast zuverlässig bleiben. Beim Kühlungs- und Akustikkonzept kommt ein vollständig entkoppelter Lüfter der H-Serie, kombiniert mit einer einteiligen Oberseite aus Aluminiumdruckguss zum Einsatz. Ein aerodynamisch optimierter Lufteinlass soll den Luftstrom gezielt zum Lüfterrad und den Flügeln lenken. Das Ergebnis ist laut Hersteller eine Geräuschentwicklung von unter 15 dB.

Das HAVN XR 1000W Platinum A++ soll voraussichtlich im zweiten bis dritten Quartal 2026 weltweit über Einzelhandelspartner und Systemintegratoren erhältlich sein. Informationen zu regionaler Verfügbarkeit und Preisen will HAVN zu einem späteren Zeitpunkt auf der offiziellen Website bekannt geben.