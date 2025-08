Werbung

Cooler Master erweitert seine MasterFrame-Serie um das neue MasterFrame 500, das sich seinerseits durch ein besonders modulares Konzept auszeichnet. Das offene ATX-Gehäuse ist speziell in Hinblick auf Kühlleistung und unkomplizierte Anpassung entwickelt worden und basiert auf der FreeForm-2.0-Designphilosophie des Unternehmens, die es Anwendern ermöglichen will, das Gehäuse flexibel an ihre eigenen Vorstellungen anzupassen.

Nutzer können so nicht nur Layout und Position der Grafikkarte variabel anpassen, sondern auch die Art der verwendeten Paneele frei wählen. Um diesen Ansatz zu unterstützen, stellt Cooler Master Käufern Daten und Dateien bereit, mit denen sich etwa auch Anbauteile eigenständig bauen oder drucken lassen.

Das MasterFrame 500 reiht sich als Modell mittlerer Größe zwischen dem bereits erhältlichen MasterFrame 600 und dem noch kommenden, kleineren 400er-Modell ein. Trotz der Bezeichnung als mittlere Ausführung verfügt das Gehäuse über ein Volumen von rund 67 Litern, wodurch für Kühler, Grafikkarten und große Lüfter reichlich Platz vorhanden ist.

Zudem verfügt das MasterFrame 500 Mesh über eine offene Exo-Struktur und großflächige Mesh-Panels, die für einen starken Luftstrom konzipiert sein sollen. Es unterstützt Mainboards bis zu E-ATX und bietet Platz für Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 390 mm.

Sowohl die ARGB- als auch die Non-ARGB-Version werden mit zwei vorinstallierten 200-mm-Lüftern an der Front sowie einem 120-mm-Lüfter an der Rückseite ausgeliefert. Insgesamt können bis zu acht Lüfter sowie zwei 360-mm-Radiatoren verbaut werden, wodurch das Gehäuse für hohe thermische Belastungen ebenso wie für leisen Betrieb geeignet ist.

Besonders hervorzuheben ist die Vielseitigkeit des Designs. So kann das Netzteil bei Bedarf seine Position mit dem Mainboard tauschen, um zusätzlichen Platz für Lüfter am Gehäuseboden zu schaffen, die gezielt die Grafikkarte kühlen. Das Gehäuse bietet neben der werkzeuglose Panel-Entfernung, auch einen USB-3.1-Typ-C-Anschluss sowie eine mitgelieferte GPU-Halterung.

Das MasterFrame 500 Mesh soll im Laufe des Septembers in den Handel kommen. Konkrete Preisvorstellungen hat Cooler Master indes nicht bekannt gegeben.