Sharkoon hat das VK4 ARGB ATX-Gehäuse vorgestellt, das sich mit einer großflächig perforierten Front präsentiert und ab Werk mit vier 120-mm-ARGB-PWM-Lüfter ausgestattet ist. Die Lüfter lassen sich über eine integrierte RGB-PWM-Steuerung anpassen, insgesamt stehen zudem acht weitere Montageplätze zur Verfügung, um bei Bedarf zusätzlichen Airflow zu erzeugen. Aufgrund der Luftführung des Gehäuses soll damit die Hardware auch unter Last stets gut temperiert bleiben.

Für Anwender, die auf Wasserkühlung setzen, bietet das VK4 ARGB seinerseits reichlich Raum: Radiatoren mit einer Länge von bis zu 360 mm finden in der Front Platz, während an der Oberseite Radiatoren bis zu 280 mm montiert werden können. Damit ist es möglich, sowohl leistungsstarke AiOs als auch Custom-Loop-Systeme einzubauen.

Auch das Innere des Gehäuses ist großzügig dimensioniert und kann Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 350 mm sowie CPU-Luftkühler mit einer maximalen Höhe von 160 mm aufnehmen. Netzteile bis zu 210 mm verschwinden im Netzteiltunnel, der gleichzeitig dazu beitragen soll, das Kabelmanagement sauber und zugänglich zu halten. Vorinstallierte Staubfilter an allen wichtigen Lufteinlässen wollen dafür sorgen, dass die Luftzirkulation stets sauber bleibt.

Für Massenspeicher bietet das VK4 ARGB flexible Optionen: Bis zu zwei 3,5-Zoll-Festplatten können in einem dedizierten Käfig untergebracht werden, während vier 2,5-Zoll-SSDs an verschiedenen Punkten im Innenraum montiert werden können. Anschlussseitig finden sich an der Oberseite zwei USB-3.0-Typ-A-Ports sowie eine TRRS-Kombi-Buchse für Headsets und Mikrofon, während weitere USB- und Audio-Anschlüsse an der Rückseite zur Verfügung stehen.

Alternativ ist auch das VK4 Rainbow erhältlich, das ebenfalls vier 120-mm-Lüfter mit einem intensiven Regenbogen-ARGB-Effekt mitliefert, jedoch auf die PWM-Steuerung verzichtet. Beide Modelle sind ab sofort zu Preisen von 59,90 Euro (VK4 ARGB) beziehungsweise 49,90 Euro (VK4 Rainbow) verfügbar.