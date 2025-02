Werbung

Erst kürzlich hat Sharkoon die neuen AK3 und MK3 ATX-Gehäuse vorgestellt und mit dem AK4 sowie dem MK4 gehen nun zwei weitere neue Gehäuse in den Verkauf. Wie auch schon zuvor haben die Gehäuse eine RGB-Beleuchtung. Von beiden gibt es jeweils eine Version mit einer Seitenscheibe aus gehärtetem Glas. Bei dem MK4 handelt es sich um die kleinere Micro-Variante des AK4.

Alle Gehäuse besitzen ausreichend Raum für moderne Hardware. Es können bis zu elf Lüfter verbaut werden. Das Seitenteil aus gehärtetem Glas soll einen bestmöglichen Blick auf die verbaute Hardware frei geben. In der luftdurchlässigen Front ist jeweils ein Mesh-Gitter mit zusätzlichem RGB-Strip eingelassen. Moderne Frontanschlüsse sollen die Verbindung mit einer Vielzahl von Endgeräten ermöglichen. Für den Datenaustausch sind hier TRRS- und USB-C-Anschlüsse vorhanden.

Im AK4 RGB Strip sind bereits vier 120-mm-Lüfter vorinstalliert. Drei davon sitzen in der Front und ein 120-mm-RGB-PWM-Lüfter in der Rückseite. Insgesamt sind bis zu elf Lüfter möglich. Beim kleineren MK 4 sind zwei 120-mm-Lüfter vorinstalliert. Einer in der Front und einer in der Rückseite. Auch hier ist der Einbau von bis zu elf Lüftern möglich. Die Gehäuse unterstützen auch Wasserkühlungslösungen. So können bis zu zwei 360-mm-Radiatoren gleichzeitig betrieben werden.

Neben herkömmlichen Mini-ITX, Micro-ATX- oder ATX-Mainboards sind die Gehäuse auch kompatibel zu fast allen BTF-Formaten im Markt. Außerdem ist eine RGB-Steuerung für bis zu vier LED-Elemente sowie ein Hub für vier PWM-Lüfter vorhanden. In den Gehäusen finden auch große Grafikkarten von bis zu 41 Zentimeter Länge Platz. Zusätzlich lassen sich noch CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 17 cm und Netzteile mit einer Länge von bis zu 23,5 cm verbauen.

Im AK4 sind bis zu zwei 3,5“-HDDs oder vier 2,5“-SSDs möglich. Das MK4 bietet Platz für zwei HDDs und drei SSDs. Beim Design der Gehäuse hat sich Sharkoon darauf konzentriert, neben ausreichend Platz auch ein klassisches Auftreten mit verspielten Elementen zu schaffen, dass zum Look von vielen Setups passt. Alle Gehäuse sind ab sofort verfügbar. Das AK4 RGB Strip ist für 69,90 Euro erhältlich. Das MK4 RGB Strip für 67,90 Euro. Die Varianten mit gehärtetem Glas kosten jeweils 10,00 Euro mehr.