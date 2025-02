Werbung

Noch im Dezember riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Lian Li zu bewerben. Gesucht wurden drei interessierte Tester, die ein brandaktuelles Gehäuse des Herstellers bei sich zu Hause und mit ihrer bestehenden Hardware ausführlich auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen wollten. Nach einigen Verzögerungen beim vergangenen Lesertest haben wir uns nun endlich an die Auswahl der Teilnehmer machen können.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von Lian Li insgesamt drei Exemplare des O11 Vision Compact – wahlweise in schwarz oder weiß. Dabei handelt es sich um eine kompaktere Version des Glasgehäuses O11 Vision, die auf Abmessungen von 287,5 x 446,4 x 447,5 mm kommt und rund 10,3 kg auf die Waage stemmt. Es ist ein schickes Showgehäuse mit zahlreichen Glaskomponenten, welche die verbaute Hardware gut in Szene setzen können. Die Mainboardkammer ist durch Glasflächen an drei Seiten einsehbar, wobei die Glasflächen für einen ungetrübten Panoramablick direkt aneinander angrenzen.

Trotz der kompakteren Abmessungen ist das O11 Vision Compact weiterhin für ATX- und E-ATX-Mainboards geeignet und kann mit bis zu drei 360-mm-Radiatorenplätzen eine beachtliche Flexibilität bei der Kühlung versprechen. Der moderate Größenunterschied zum großen Schwestermodell ist aber keineswegs der einzige Grund für die Entwicklung des O11 Vision Compact. Lian Li nutzt das neue Modell gezielt auch für neue Lösungen und Features. So hat der Nutzer anders als beim O11 Vision die Wahl, ob er einen Glasdeckel oder einen Stahldeckel mit einer darunterliegenden Lüfter- und Radiatorenblende verbaut.

Bei einem Showgehäuse ist das Thema Kabelmanagement besonders wichtig. Beim O11 Vision Compact führt Lian Li deshalb die Unterstützung für Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen wie die ASUS-BTF-Modelle ein. Dazu kommen Detailverbesserungen wie eine eleganter umgesetzte Grafikkartenstütze. Letztere kann mit einer Gesamtlänge von bis zu 40,8 cm verbaut werden, während CPU-Kühler mit einer Bauhöhe von maximal 16,7 cm untergebracht werden können. Das schließt selbst die absoluten High-End-Modelle mit ein.

Weiterhin lassen sich jeweils zwei 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke einsetzen, Platz für eine aufwendige Wasserkühlung gibt es ebenso. Sowohl im Deckel, als auch an der Seite und im Boden können bis zu 360 mm große Radiatoren eingesetzt werden. Außerdem nimmt das Seitenteil drei 120-mm-Lüfter auf, die Rückwand maximal zwei 120-mm-Rotoren und der Boden bis zu drei 120-mm-Lüfter. Wer den Meshdeckel nutzt, kann dort sogar drei weitere 120-mm- oder zwei größere 140-mm-Lüfter montieren.

Eckdaten:

Bezeichnung: Lian Li O11 Vision Compact

Material: Stahl, gehärtetes Glas, Aluminium Maße: 287,5 x 446,4 x 447,5 mm (B x H x T) Formfaktor: E-ATX (unter 28 cm Breite), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120 mm (Seite, optional), 2x 120 mm (Rückwand, optional), 3x 120/2x 140 mm (Meshdeckel, optional), 3x 120 mm (Boden, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Seite: 360 mm, Deckel (bei Nutzung des Meshdeckels): 360 mm, Boden: 360 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,7 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 40,8 cm Gewicht: etwa 10,3 kg (mit Glasdeckel) Preis: etwa 130 Euro

Das Lian Li O11 Vision Compact ist im Preisergleich für knapp unter 130 Euro zu haben. Drei unserer Leser dürfen den Midi-Tower im Rahmen eines Lesertests nun kostenlos auf den Prüfstand stellen und dabei ihre favorisierte Farbe – ob weiß oder schwarz – auswählen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun endlich an die Auswahl der Teilnehmer machen können und freuen uns, bekannt geben zu dürfen, dass die drei Foren-Mitglieder "Daniel N", "FirstAid" und "FilewalkerDotNet" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 15. Dezember 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 16. Dezember 2024

Testzeitraum bis 19. Januar 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Lian Li sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum