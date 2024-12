Das sind die Tester des be quiet! Light Base 600 LX!

Mitte November riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit be quiet! zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester, die einem waschechten Showgehäuse mit RGB-Lüftern und langen LED-Streifen des Herstellers ausführlich auf den Zahn fühlen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum verfassen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des be quiet! Light Base 600 LX, welches man erst im September offiziell machte und womit man die Zeit der dezenten Silentgehäuse endgültig besiegelt. Das ATX-Modell ist ein waschechtes Showgehäuse, das die Hardware sehr gut in Szene setzen kann und natürlich auffällig beleuchtet. Hierfür sind zahlreiche RGB-Lüfter, aber auch ein großer Leuchtstreifen, der sich über Deckel, Front und Boden zieht, vorhanden. Die größte Besonderheit des Gehäuses ist jedoch, dass es in wenigen Sekunden auf ein invertiertes Layout oder eine horizontale Ausrichtung umgestellt werden kann.

Es geht beim be quiet! Light Base 600 aber keineswegs nur um Optik. Das Gehäuse soll gleichzeitig sehr flexibel nutzbar sein. Das bezieht sich zum einen auf die Nutzungsmöglichkeiten im Inneren wie die drei 240-mm-, bzw. zwei 360-mm-Radiatorenplätze. Es trifft aber selbst auf die Aufstellung des Gehäuses zu. Durch versetzbare Standfüße kann das Light Base 600 wahlweise normal stehend, invertiert stehend oder auch horizontal liegend aufgestellt werden.

Um das Innenleben des Systems hervorzuheben, bietet die Light-Base-Serie zusätzliche Features, wie etwa einen diskreten VGA-Halter. Daneben stehen zwei ARGB-/Lüfter-Hubs mit insgesamt zwölf Anschlüssen, die Unterstützung für ein 3,5-Zoll- und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke, die mit optionalem Zubehör sogar weiter erweitert werden können, sowie leicht zu reinigende Staubfilter zur Verfügung.

Der Mainboard-Tray soll die volle Unterstützung für alle auf dem Markt erhältlichen Mainboard-Designs mit einer Größe von bis zu ATX mit rückseitigen Anschlüssen wie ASUS BTF, MSI Project Zero und Gigabyte Project Stealth bieten. Das moderne I/O-Panel beinhaltet neben einem USB-3.2-Gen-2-Typ-C-Anschluss einen ARGB-Controller-Button. Für die Kühlung und die Lichteffekte setzt das Light Base 600 LX auf die neuen Light-Wings-LX-120mm-PWM-Lüfter. Ein Lüfter ist am hinteren Luftauslass des Gehäuses montiert, drei Reverse-Blade-Lüfter sind seitlich vorinstalliert.

Eckdaten:

Bezeichnung: be quiet! Light Base 600 FX

Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 305 x 450 x 435 mm (B x H x T) Formfaktor: ATX, M-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 1x 3,5/2x 2,5 Zoll, 2x 2,5 Zoll; mit optionalem Zubehör maximal: 2x 3,5 Zoll oder 4x 2,5 Zoll Lüfter: 3x 120 mm (rechte Seite, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, 1x 140 mm vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 3x 120/2x 140 mm (Boden, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Seite: 240/120 mm, Deckel: 360/240/120 mm, Boden: 360/240/120 mm, Rückwand: 120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 40,0 cm Gewicht: etwa 14,6 kg Preis: ca. 155 Euro

Das be quiet! Light Base 600 LX ist im Preisvergleich derzeit ab rund 155 Euro zu haben. Drei unserer Leser dürfen dem Showgehäuse nun kräftig auf den Zahn fühlen und sich dabei sogar für die weiße oder schwarze Variante entscheiden.

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "arne_d", "mod666" und "Daniel N" zu den glücklichen Auserwählten zählen. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 24. November 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 25.November 2024

Testzeitraum bis 29. Dezember 2024

