Mit dem "Infinite"-Gehäuse will InWin neue Maßstäbe im High-End-PC-Bereich setzen. Das exklusive Gehäuse kombiniert dabei laut Hersteller ein futuristisches Design mit hochwertiger Technik und richtet sich vor allem an anspruchsvolle Nutzer, die bereit sind, 6.776 Euro für ein Luxusgehäuse zu investieren. Das zentrale Element des "Infinite" ist die 180-Grad gebogene Glasscheibe, die nahtlos in den Aluminiumrahmen übergeht und laut InWin in einem komplexen, zwölfstündigen Prozess gefertigt wurde. Ein elektrischer Mechanismus ermöglicht es zudem, das Gehäuse zu öffnen und die Komponenten im Inneren so eindrucksvoll zu präsentieren.

Das Gehäuse ist mit Mainboards der Formate E-ATX, ATX und Micro-ATX kompatibel und misst 913 × 405 × 1.020 mm (377,16 l), was es zu einem der größten und geräumigsten Gehäuse seiner Klasse macht. Mit einem Gewicht von 47 kg und einer Materialkombination aus Stahl und Glas will das "Infinite" Stabilität und Eleganz in sich vereinen. In Sachen Kühlung bietet es Platz für bis zu drei 120-mm-Lüfter oder einen 360-mm-Radiator. Mit nur zwei 2,5-Zoll-Halterungen fällt die Anzahl möglicher Speicherlösungen allerdings etwas begrenzt aus.

In puncto Konnektivität verfügt das Gehäuse über einen USB 3.1 Type-C-Anschluss, zwei USB 3.0-Ports sowie HD-Audio. Für Erweiterungsmöglichkeiten stehen acht Erweiterungsslots zur Verfügung. Die Kabelführung erfolgt schräg nach oben, was ein aufgeräumtes und ästhetisches Erscheinungsbild ermöglichen soll. Staubfilter an der Vorderseite und am Netzteil wollen das Design überdies vervollständigen. Daneben erlaubt der Aluminium-Teil des Gehäuses, sich per Knopfdruck nach vorne zu klappen, während das Glaselement stabil bleibt.

Das "Infinite" ist ein Blickfang und Sammlerstück zugleich, welches in limitierten Stückzahlen erhältlich ist. Interessenten müssen sich allerdings direkt an InWin wenden, um eines der begehrten Exemplare zu erwerben.