Mitte des Monats riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Genesis zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester, die einem luftigen Midi-Tower des Herstellers ausführlich in Verbindung mit ihrer eigenen Hardware auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Testbericht für unser Forum behalten wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des Genesis Diaxid 605, welches wir erst im Juli selbst testen konnten. Dabei handelt es sich um einen schicken Midi-Tower mit Glas-Seitenteil und luftiger Meshfront, der ab Werk mit bis zu fünf Lüftern ausgeliefert werden kann und in insgesamt drei verschiedenen Versionen angeboten wird. Das Diaxid 605F bietet als Flow-Version die volle Lüfteranzahl, die für die maximale Performance jedoch auf eine RGB-Beleuchtung verzichten müss. Das normale Diaxid 605 ARGB gibt es hingegen in Weiß oder Schwarz und ist mit vier 120-mm-Lüftern bestückt, die über ein aufwendiges Beleuchtungssystem verfügen.

Optisch prägend ist bei allen drei Modellen die Meshfront im Facettendesign, welche mit ihren zahlreichen Erhebungen an einen Diamanten erinnert, sich aufgrund ihrer Materialwahl aber sehr luftdurchlässig zeigt. Ansonsten ist das Genesis Diaxid 605F ein eher kompaktes ATX-Gehäuse, das es auf Abmessungen von 217 x 466 x 420 mm bringt und knapp 7,2 kg auf die Waage stemmt. Trotzdem lässt sich hinter der Front ein 420-mm-Radiator verbauen, die maximale CPU-Kühlerhöhe und Grafikkartenlänge erreicht bis zu 16,8 und 35,1 cm. Platz ist für ein Mini-ITX-, Mico-ATX- oder ATX-Mainboard geboten, genau wie für ein 3,5-Zoll- und bis zu drei 2,5-Zoll-Laufwerke.

Eckdaten

Genesis Diaxid 605F

Bezeichnung: Genesis Diaxid 605F

Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 217 x 466 x 420 mm (B x H x T) Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 1x 3,5/2,5 Zoll (intern), 1x 3,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/140 mm (Front, optional), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (Netzteilabdeckung, optional), Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/420 mm, Deckel: 240/280 mm, Rückwand: 120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,8 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 35,1 cm Gewicht: etwa 7,2 kg Preis: rund 79 Euro

Im Preisvergleich ist das Genesis Diaxid 605F aktuell ab etwa 80 Euro zu haben. Drei unserer Leser dürfen den Midi-Tower nun im Rahmen eines Lesertests ausführlich auf den Prüfstand stellen und dabei ihre favorisierte Version der drei erhältlichen Modellvarianten auswählen.

Das sind die Teilnehmer

Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "holzkreuz", "Hattori1000" und "m3ch" die Teilnehmer sein werden. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 27. Oktober 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 28. Oktober 2024

Testzeitraum bis 1. Dezember 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Genesis sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum