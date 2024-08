be quiet!

Werbung

be quiet! präsentiert auf der gamescom 2024 mit dem Pure Base 501 eine neue Einstiegsgehäuseserie im Premiumsegment. Die Pure Base 501 Serie will dabei in die Fußstapfen der erfolgreichen Pure Base 500 Serie treten.

Das Pure Base 501 möchte sich an Nutzer richten, die nach einem flexiblen Gehäuse mit kompakten Abmessungen suchen und ein zeitloses Design ohne ARGB-Features bevorzugen. Das Gehäuse unterstützt Mainboard-Formate im ATX-, Micro-ATX- oder Mini-ITX-Formfaktor. Die Kühlung erfolgt über zwei vorinstallierte Pure Wings 3 140 mm PWM-Lüfter in der Vorder- und Rückseite des Gehäuses. Das Pure Base 501 unterstützt zudem Wasserkühlungen bis zu einer Radiatorgröße von 360 mm und bietet die optionale Möglichkeit via einem separat erhältlichen Riserkabel, Grafikkarten vertikal einzubauen.

Ein entkoppelter HDD-Käfig für zwei Festplatten oder eine SSD, sowie vier weitere Montageplätze für SSDs wollen vielseitige Optionen beim Speichereinbau ermöglichen und für eine clevere Kabelführung sowie einen aufgeräumten Gehäuseinnenraum sorgen. Wie bereits der Vorgänger ist auch das Pure Base 501 in mehreren Versionen erhältlich: Für maximale Geräuschlosigkeit ist das Gehäuse in einer schwarzen Version mit geschlossener Front und Stahlseitenwand erhältlich. Die auf hohen Airflow ausgerichteten Versionen sind mit Mesh-Front, mit oder ohne Fenster im Seitenteil sowie in Schwarz oder Weiß erhältlich. Die Veröffentlichung der Gehäuse ist für November angesetzt. Preislich bewegen sich die Modelle zwischen 89,90 Euro bis 109,90 Euro.

Ebenfalls auf der gamescom zu sehen sind die Light Base 900 FX und Light Base 600 LX Gehäuse im Showcase-Design. Die ARGB-fokussierte Produktserie wurde bereits Anfang des Jahres auf der Computex in Taipeh vorgestellt und ist für das 3. und 4. Quartal dieses Jahres geplant.