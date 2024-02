Werbung

Das Thema Kabelmanagement könnte durch neue Mainboards mit nach hinten gerichteten Anschlüssen einen großen Sprung machen. Doch dafür braucht es auch entsprechende Gehäuse. Phanteks stellt mit der XT-Serie nun gleich drei neue Modelle vor, die ASUS BTF und MSI Project Zero unterstützen und dazu auch noch relativ günstig sind.

Bei BTF- und Project Zero-Mainboards werden Kabel durch Aussparungen im Mainboardtray einfach an der Rückseite des Mainboards angeschlossen. Dadurch müssen kaum noch Kabel in die Mainboardkammer geführt werden. Die neuen Standards setzen aber PC-Gehäuse mit entsprechend gestaltetem Mainboardtray voraus. Ein erstes Modell dieser Art hatten wir kürzlich mit dem Corsair 6500X im Test. Das über 200 Euro teure Gehäuse dürfte aber schon preislich nicht für jedermann in Frage kommen.

Die neue XT-Serie von Phanteks soll hingegen sehr viel günstiger werden und trotzdem BTF und Project Zero unterstützen. Innerhalb der Serie gibt es die drei Modelle XT Pro, XT Pro Ultra und XT View. Die beiden erstgenannten Modelle haben eine Meshfront, das XT View hingegen eine Glasfront. Die Midi-Tower nehmen laut Phanteks auch die längsten Grafikkarten auf. Zur direkten Grafikkartenkühlung können auf der Netzteilabdeckung drei 120-mm-Lüfter montiert werden.

Im XT View lassen sich maximal neun 120-mm-Lüfter verbauen. XT Pro/Pro Ultra nehmen hingegen bis zu zehn 120-mm-Lüfter bzw. bis zu sechs 140-mm-Lüfter auf. Die werkseitige Lüfterbestückung variiert je nach Modell. Phanteks rüstet das XT Pro mit einem einzelnen schwarzen M25-120 aus. Im XT Pro Ultra sind vier M25-140 DRGB und im XT View drei M25-120 DRGB vormontiert. Bei Nutzung einer Wasserkühlung kann ein 360-mm-Radiator im Deckel montiert werden. Die beiden Modelle XT Pro Ultra und XT View können USB-C 3.2 Gen2 bieten.

Laut Phanteks wird die XT-Serie im März lieferbar werden. Das XT Pro Black kommt dann für günstige 49,90 Euro auf den Markt. Für das XT Pro Ultra Black werden 69,90 Euro und für das XT Pro Ultra White 74,90 Euro angesetzt. XT View Black und XT View White sollen beide 79,90 Euro kosten.