Antec präsentiert mit dem AX20 ein neues Modell seiner preisgünstigen AX-Gaming-Gehäuse-Serie. Die AX-Serie des Herstellers bietet insgesamt eine große Auswahl an Gaming-Gehäusen mit LED-Beleuchtung und auffälligen Frontpanel-Designs. Kernelement der Serie ist vor allem ihr erschwinglicher Preis.

Das neue AX20-Gehäuse verfügt über ein Seitenteil aus gehärtetem Glas. Damit können die verbauten Komponenten gekonnt in Szene gesetzt werden. Die schrägen, stabförmigen Lufteinlässe der Frontplatte sowie das dichte Netz sollen nicht nur ein optisches Highlight bilden, sondern auch für eine ausreichende Luftzirkulation sorgen. Die vielen weiteren Lufteinlässe vorne, oben und unten am Gehäuse sollen verschiedene Strömungswege erlauben und so eine gute Luftzirkulation im Inneren sicherstellen.

Das Gehäuse misst 358 x 207 x 451 mm (T x B x H) und ist mit einem ITX- bis hin zu ATX-Motherboards kompatibel. Das AX20 unterstützt dabei Grafikkarten mit einer Länge von insgesamt bis zu 270 mm und CPU-Kühler mit einer maximalen Höhe von 155 mm. Das Gehäuse bietet Platz für bis zu acht Lüfter und ist ab Werk mit drei RGB-Lüftern in der Front ausgestattet. Darüber hinaus bietet der Mid-Tower Platz für einen 120-, 140-, 240- oder 280-mm-Radiator an der Vorderseite des Gehäuses.

Sieben Erweiterungssteckplätze, zwei 3,5-Zoll-Schächte (umrüstbar auf eine 2,5-Zoll-SSD) und zwei dedizierte 2,5-Zoll-Schächte stellen zudem ausreichend Platz für zahlreiche Laufwerke zur Verfügung. Das I/O-Panel des AX20 besitzt eine Power- und Reset-Taste sowie einen USB-3.0-, zwei -2.0-Anschlüsse und Mikrofon-/HD-Audio-Buchsen.

Der Mid-Tower AX20 ist mit drei vorinstallierten 120-mm-RGB-Lüftern ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 56,99 Euro zu haben.