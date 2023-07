Werbung

Phanteks hat die offizielle Markteinführung der Enthoo Pro 2 Server Edition bekannt gegeben. Das Gehäuse, welches einmal als Version mit einer Seitenwand aus Glas und einmal optisch komplett geschlossen erscheinen wird, will einen Kompromiss aus herkömmlichen Desktop- und Server-Gehäuse darstellen und dabei laut Hersteller vor allem mit Kompatibilität und Vielseitigkeit glänzen, um so Profi-Anwender wie auch PC-Enthusiasten anzusprechen.

Mit eigenen Features, wie Phanteks "High-Performance Fabric", welches einen höheren Luftstrom als herkömmliche Metallgewebe ermöglichen kann, und einem geräumigen Innenraum, soll das Enthoo Pro 2 Server Edition Platz für nahezu jede beliebige High-End-Konfiguration, egal ob SSI-EEB-Mainboards, üppige Wasserkühlung oder umfangreiche Speicheranforderungen, bieten können.

Mit der Unterstützung von sowohl Consumer- als auch Server-Hardware soll die Enthoo Pro 2 Server Edition die Integration verschiedener Komponenten ermöglichen, sodass Benutzer ein kosteneffizientes Serversystem nach ihren spezifischen Anforderungen aufbauen können. Das Gehäuse kommt zudem mit einer erweiterten Unterstützung für mehr PCIe-Geräte daher. Insgesamt bietet das Enthoo Pro 2 Server Erweiterungsmöglichkeiten für bis zu 11 PCI-Steckplätze, was die Installation zahlreicher Erweiterungskarten zulässt. Die Nutzer können so auch entsprechende Server-Setups umsetzen, welche in einem normalen Desktop-Gehäuse nur schwierig unterzubringen wären.

Die Möglichkeit, in dem Gehäuse großangelegte Kühlungsinstallationen umzusetzen, erlaubt es den Nutzer außerdem sehr leistungsstarke Hardware zu verbauen. Die zusätzliche linke Seitenlüfterhalterung erweitern dabei die direkten Kühlungsoptionen.

Die Phanteks Enthoo Pro 2 Server Edition soll noch ab Juli 2023 verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung setzt Phanteks beim Enthoo Pro 2 Server Edition Tempered Glass bei 169,90 Euro an. Das Enthoo Pro 2 Server Edition Closed Panel wird mit 159,90 Euro etwas günstiger ausfallen.