Jonsbo bietet mit dem D500 ein Oberklassegehäuse an, dass vor allem mit seiner Flexibilität auffällt. So entscheidet der Nutzer selbst, wie Mainboard und Netzteil platziert werden. Der stattliche Big-Tower bietet generell viel Platz und enorme Kühlmöglichkeiten.

Wie schon bei früheren Modellen, so kombiniert Jonsbo auch beim D500 ein robustes Grundgerüst aus Stahl mit Aluminiumflächen. Gleichzeitig werden an Front und Deckel aber auch große Meshflächen integriert, die der Kühlung zu Gute kommen sollen. Ab Werk sind drei 140-mm-Lüfter vormontiert. Maximal sind sogar bis zu zehn Gehäuselüfter möglich.

Auch bei den Radiatorplätzen zeigt sich das D500 sehr großzügig. Es gibt gleich drei 360-/420-mm-Radiatorenplätze. Ob der Radiatorenplatz am Deckel oder der am Boden genutzt werden kann, hängt vom gewählten Layout ab. Denn es bleibt dem Nutzer überlassen, ob er das Netzteil am Boden oder unter dem Deckel montiert. Den entsprechenden Umbau zeigen wir im Video.

Im geräumigen Inneren finden die größten Towerkühler und die längsten Grafikkarten Platz. Beachtlich sind aber auch die Storage-Kapazitäten. Mitgelieferte, modulare Laufwerkskäfige können für einen Laufwerksschacht mit bis zu acht 3,5- bzw. 2,5-Zoll-Laufwerken genutzt werden. Eine modulare Blende verdeckt diesen Laufwerksschacht. Zwei weitere 3,5- bzw. drei 2,5-Zoll-Laufwerksplätze stehen an einem Laufwerksträger hinter dem Mainboardtray zur Verfügung. Hinter dem Tray lässt Jonsbo auch viel Platz für das Kabelmanagement. Ein Kabelkanal mit Klettverschlüssen sorgt für Ordnung.

Anders als bei manchen anderen aktuellen Meshgehäusen werden konsequent Staubfilter eingesetzt - und zwar am Boden, hinter der Front und am Deckel. Das I/O-Panel im Deckel stellt zweimal USB 3.0, USB-C und eine kombinierte Audiobuchse bereit. Unterhalb der Anschlüsse hat Jonsbo einen A-RGB-Leuchtstreifen integriert. Einen zweiten Leuchtstreifen gibt es im Gehäuseinneren am Netzteilkäfig. Und schließlich wird auch der Hecklüfter beleuchtet.

Wir arbeiten aktuell an einem Test des D500. Im ausgepackt & angefasst-Video können wir Jonsbos Flaggschiff-Gehäuse schon jetzt näher vorstellen:

Jonsbo bietet das D500 in einer schwarzen und in einer silberfarbenen Variante an. Es kostet rund 300 Euro und ist im Handel lieferbar.

Abschließend die Spezifikationen in der Übersicht: