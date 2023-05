Werbung

In Zusammenarbeit mit Caseking.de und Jonsbo suchen wir ab sofort drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die ein brandneues Gehäuse des Herstellers bei sich zu Hause und mit ihrer eigenen Hardware ausführlich testen und einen umfangreichen Testbericht darüber in unserem Forum veröffentlichen möchten. Als Dank für die Mühen, darf das Muster am Ende natürlich behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt drei Exemplare des Jonsbo D41 und Jonsbo D31, wobei es zweimal die weiße Version des D41 und einmal die schwarze Variante des kleineren D31 jeweils ohne Mesh-Upgrade geben wird. In jedem Fall gibt es bei beiden Modellen im oberen Bereich der Front ein 8 Zoll großes Display, das mit 1.280 x 800 Bildpunkten auflöst, mit 60 Hz arbeitet, eine Helligkeit von 300 Nits erreicht und dem Nutzer alle wichtigen Systeminformationen oder animierte Bildschirmschoner anzeigen lassen kann. Dank HDMI-Verbindung lässt sich es außerdem als Zweitdisplay nutzen, womit nun wirklich keinerlei Grenzen gesetzt sind. Doch auch die Inneren Werte können überzeugen.

Während das Jonsbo D41 mit leicht größeren Abmessungen auch größere ATX-Mainboards aufnehmen kann, nimmt das kleinere Jonsbo D31 maximal Micro-ATX-Boards auf. Außerdem können je nach Modell bis zu zwei 3,5-, bzw. drei 2,5-Zoll-Laufwerke oder ein 3,5-, respektive zwei 2,5-Zoll-Geräte verbaut werden. Auf Seiten der Kühlung gibt es hingegen keinerlei Unterschiede zwischen den Varianten. So setzt der Hersteller bei beiden auf eine gute Belüftung. Hinter der Front und an der Rückwand lassen sich jeweils ein 120-mm-Lüfter montieren, im Deckel und im Boden sind jeweils drei 120- oder zwei 140-mm-Rotoren möglich.

Das schafft die Möglichkeit für eine leistungsstarke Wasserkühlung. Hierfür kann im Deckel wahlweise ein 360 oder 280 mm großer Radiator untergebracht werden, während am Boden ein zusätzlicher Wärmetauscher mit bis zu 360 mm möglich ist. Der 120 mm große Radiator für eine All-In-One-Lösung an der Rückwand ist da fast schon obligatorisch.

Das Platzangebot reicht je nach Modell bis hin zu 17,9 mm hohen CPU-Kühlern und einer High-End-Grafikkarte mit einer Gesamtlänge von bis zu 50 cm. Damit lassen sich selbst die schnellsten und hitzigsten Komponenten in den doch recht kompakt gehaltenen Jonsbo-Gehäusen unterbringen.

Das I/O-Panel an der Front sitzt aufgrund des großen Displays recht bodennah, bietet dafür eigentlich alles, was das Spielerherz begehren dürfte. Neben dem Power-Knopf warten hier ein USB-A- und -C-Anschluss sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse auf ihre Verwendung.

Eckdaten:

Bezeichnung: 2x Jonsbo D41 Screen White 1x Jonsbo D31 Screen Black

Material: Stahl (0,6 und 0,7 mm) Stahl (0,6 und 0,7 mm) Maße: 205 x 407 x 452 mm (B x H x T) 205 x 363 x 452 mm (B x H x T) Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5 Zoll (intern), 3x 2,5 Zoll (intern) 1x 3,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 1x 120 mm (Front, optional), 1x 120 mm (Rückwand, optional), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 3x 120/2x 140 mm (Boden, optional) 1x 120 mm (Front, optional), 1x 120 mm (Rückwand, optional), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 3x 120/2x 140 mm (Boden, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Deckel: 360/280 mm, Boden: 360 mm, Rückwand: 120 mm Deckel: 360/280 mm, Boden: 360 mm, Rückwand: 120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,9 cm 16,8 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 40 bis 50 cm 33 bis 40 cm Gewicht: etwa 6,7 kg etwa 6,4 kg Preis: 114,90 Euro 114,90 Euro

Das Jonsbo D31 und D41 sind mit Frontdisplay in Schwarz und Weiß ab etwa 115 Euro bei Caseking.de erhältlich. Drei unserer Leser dürfen nun das Jonsbo D41 in weiß und das D31 in schwarz im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 28. Mai ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr? Welches Gehäuse würde ihr favorisieren?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Caseking.de und Jonsbo!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 28. Mai 2023

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 29. Mai 2023

Testzeitraum bis 2. Juli 2023

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Jonsbo und Caseking.de sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

