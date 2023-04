Werbung

Ende März riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Endorfy zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester, die ihre Hardware in einem brandneuen Gehäuse des Herstellers bei sich zu Hause auf den Prüfstand und einen umfangreichen Testbericht für unser Forum darüber verfassen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür wahlweise das Endorfy Regnum 400 Air oder das Regnum 400 ARGB, wobei es insgesamt drei Testexemplare geben wird. Beide Gehäusetypen setzen ihren Fokus überwiegend auf eine effektive Kühlung und sollen viel Platz für leistungsfähige Hardware sowie eine aufwendige Wasserkühlung bieten. Während das Air mit unbeleuchteten Lüftern ausgerüstet ist, gehören bei der ARGB-Variante gleich vier ARGB-Lüfter zur Serienausstattung.

Dabei sitzen jeweils drei 120-mm-Lüfter hinter der Front, ein zusätzlicher 120-mm-Lüfter ist an der Rückseite montiert, womit das Gehäuse auf einen hohen Airflow ausgelegt ist. Natürlich sind die Stratus-Lüfter allesamt PWM-regelbar und arbeiten in einem breiten Drehzahlbereich von 200 bis 1.400 U/min. Insgesamt nehmen die Gehäuse maximal acht Lüfter auf, was auch eine aufwendige Wasserkühlung möglich macht. Hinter der Front lässt sich wahlweise ein 360- oder 280-mm-Radiator verbauen, unter dem Deckel kann es ein weiterer 240 oder 280 mm großer Wärmetauscher sein.

Da das Endorfy Regnum 400 Air und ARGB über die gleiche Basis verfügen und sich nur innerhalb der Beleuchtung unterscheiden, gibt es zwischen den Modellen ansonsten keinerlei Unterschiede. Beide nehmen maximal E-ATX-Mainboards, CPU-Kühler mit bis zu 16,2 cm Höhe und bis zu 37 cm lange Grafikkarten auf. Beide bieten jeweils zwei kombinierte 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksschächte sowie zusätzlich zwei reine 2,5-Zoll-Plätze. Das I/O-Panel stellt zwei USB-A-Ports sowie zwei Audiobuchsen bereit. Die beiden Testgehäuse bringen es auf Abmessungen von 220 x 472 x 442 mm (B x H x T).

Für das Endorfy Regnum 400 Air wird eine unverbindliche Preisempfehlung von 85 Euro aufgerufen. Die ARGB-Variante kostet mit 96 Euro rund 11 Euro mehr. Zu etwa diesen Preisen sind derzeit auch im freien Handel verfügbar. Drei unserer Leser dürfen sie jetzt im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf Herz und Nieren prüfen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "FabToGo", "Rego123" und "mod666" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 9. April 2023

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 10. April 2023

Testzeitraum bis 14. Mai 2023

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Endorfy sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

