Antec DP503: Mid-Tower mit Mesh-Frontpanel für hohen Airflow

Antec hat heute das DP503 der Öffentlichkeit vorgestellt. Besagter Mid-Tower kommt in einem diagonalen Mesh-Panel-Design und verfügt über einen großen Lufteinlass. Zusätzliche Lüftungsgitter oben, unten und an der Netzteilkammer des DP503 beschleunigen zusätzlich den Luftstrom. Magnetische und ausziehbare Staubfilter oben und unten sowie ein 4-mm-Seitenteil aus gehärtetem Glas sind ebenfalls mit an Bord.

Der neue Antec-Tower hat die Maße von 483 x 220 x 490 mm (T x B x H) und ist laut Herstellerangaben mit eATX-, ATX-, Micro-ATX- und ITX-Motherboards kompatibel. Zudem können drei 120-mm- beziehungsweise drei 140-mm- oder zwei 185-mm-Lüfter in der Front des Gehäuses platziert werden. Drei 120-mm- oder zwei 140-mm-Lüfter finden im oberen Bereich Platz. Im Heck lässt sich ein 120-mm-Fan montieren. Beim Thema Wasserkühlung soll das DP503 vorne und oben genügend Stauraum für einen 360-mm-Radiator und hinten für einen 120-mm-Radiator bieten.

Außerdem sind zwei werkzeuglose 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerkkäfige (konvertierbar auf zwei 2,5-Zoll-SSDs) sowie zwei 2,5-Zoll-SSD-Einbauplätze vorhanden. An Erweiterungssteckplätzen stehen insgesamt sieben zur Verfügung. Darüber hinaus können im Inneren des Gehäuses Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 375 mm verbaut werden. Der Mid-Tower unterstützt CPU-Kühler mit einer maximalen Höhe von 170 mm und Netzteile mit einer Länge von 205 mm.

Das I/O-Panel besitzt eine Power- und eine LED-Taste, zwei USB-3.0-, eine Typ-C-3.2- sowie Mic- und HD-Audio-Buchsen. Für das Kabelmanagement setzt Antec auf einen Abstand von 23 mm auf der Rückseite und eine Rinne auf der Oberseite sowie acht mitgelieferte Gummitüllen. Im Lieferumfang sind zudem drei 120-mm-ARGB-Lüfter enthalten.

Das Antec DP503 ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 110 Euro im Handel erhältlich.