Phanteks präsentiert den Eclipse-G360A-Midi-Tower

Phanteks hat jetzt das Eclipse G360A vorgestellt. Der Midi-Tower bietet vorne und im oberen Bereich des aus Stahl gefertigten Gehäuses Platz für 360er-Radiatoren. Natürlich ist es möglich, an den genannten Stellen einen 280-mm-Radiator zu platzieren. Zudem können bis zu sieben Lüfter im Inneren installiert werden. Eine Mesh-Front sowie ein Temperglas-Seitenfenster sind ebenfalls vorhanden.

Im Vergleich zum Vorgänger wurde die Leistung laut eigenen Angaben noch mal angehoben. Eine passende RGB-Beleuchtung darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Die Beleuchtung wird mit den beiden Knöpfen am Gehäuse gesteuert oder per 5VDG-Stecker an das Mainboard angeschlossen. Ein passender Controller ist im Lieferumfang enthalten.

Unter der Netzteilabdeckung lassen sich wahlweise zwei 3,5- oder zwei 2,5-Zoll-Datenträger unterbringen. An der Rückseite des Mainboard-Trays sind darüber hinaus zwei vorinstallierte Halterungen für 2,5-Zoll-Datenträger vorhanden.

Das Phanteks Eclipse G360A liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 100 Euro und ist ab sofort in den Farben Schwarz und Weiß im Handel erhältlich. Des Weiteren bietet der Händler Caseking besagtes Gehäuse aktuell mit einem kostenlosen zusätzlichen Lüfter an. Dieser ist farblich passend und nur für einen begrenzten Zeitraum und solange der Vorrat reicht verfügbar. Hierfür muss bei der Bestellung der passende Code GBLACK oder GWHITE beim Check-out eingeben werden. Wie die Namen der Gutscheincodes bereits erahnen lassen, steht GBLACK für eine schwarze Version des Lüfters und GWHITE für eine weiße.

Die Features des Phanteks Eclipse G360A im Überblick: