Phanteks mit Neuheiten - darunter das Shift-XT-LCD-Modul

Phanteks hat zur Computex eine Reihe von Neuheiten vorgestellt. Darunter sind Gehäuse, eine Gehäuse-Farbvariante, ein besonderes Gehäuse-Zubehörteil sowie eine Ankündigung zur Kühlerkompatibilität der Glacier-One-MP-AiO-Kühlungen.

Eclipse G360A und G500A: Nachschub für die Einsteigerserie

Als neue Gehäuse wird es Eclipse G360A und G500A geben. Das Eclipse G360A erhält eine neu designte Mesh-Front, die den Luftstrom optimieren und den drei vormontierten PWM-DRGB-Lüftern die Arbeit erleichtern soll. Für die Lüftermontage wird eine neue, entnehmbare Lüfterblende nutzbar sein. Im Inneren des Midi-Towers findet unter anderem eine bis zu 40 cm lange Grafikkarte Platz.

Während das Eclipse G360A bereits im Juni in den Handel kommen soll, wird das Eclipse G500A bis zum Ende des Sommers auf sich warten lassen. An diesem Midi-Tower hebt Phanteks vor allem hervor, dass Front und Deckel so überarbeitet wurden, dass Lüfter und Radiatoren leichter montiert werden können. Dazu zeigt sich das Frontmesh auch bei diesem Modell in neuem Design.

Beide Gehäuse soll es in den zwei Farbvarianten "Satin Black" und "Matte White" geben.

Eine neue Farbvariante: Das Eclipse P500A Matte White

Das Eclipse P500A kam im Juli 2020 auf den Markt - und zwar in Schwarz bzw. einem Mix aus Schwarz und Weiß. Mit dem Eclipse P500A Matte White soll nun noch eine Farbvariante folgen, die sich ganz in mattem Weiß zeigt. Phanteks ordnet das Gehäuse selbst als Premium Midi-Tower ein. Eine "Performance"-Meshfront soll die Grundlage für eine effektive Kühlung schaffen. Im Handel gibt es die bisherigen Varianten des Eclipse P500A je nach Ausstattung für etwa 114 bis 156 Euro. Für das Eclipse P500A Matte White setzt Phanteks eine UVP von 149,90 Euro an.

Shift XT LCD Screen Module: Second Screen für's Mini-ITX-Gehäuse

Das Shift XT ist als höhenverstellbares Mini-ITX-Gehäuse ein einzigartiges Modell. Mit dem Shift XT LCD Screen Module will Phanteks ein Zubehör anbieten, das ebenfalls besonders ist. Dieses LCD kann anstelle des frontalen Spiegelelements verbaut und als kleiner Zweitmonitor genutzt werden. Laut Phanteks kann das Display nicht nur Temperaturwerte anzeigen, sondern auch zum Abspielen von Videos genutzt werden. Der Hersteller gibt sogar an, dass man damit unterwegs auch spielen könne, ohne einen regulären Monitor mitnehmen zu müssen. Dass dabei wirklich großer Spielspaß aufkommen kann, scheint aber mit Blick auf die mögliche Displaygröße doch zweifelhaft.

LGA1700- und AM5-Unterstützung für Glacier-One-MP-AIO-Kühlungen

Den Nutzern einer Glacier-One-MP-AIO-Kühlung will Phanteks die Sicherheit geben, dass sie ein zukunftsfähiges Produkt erworben haben. Wer auf Intel LGA1700 oder den kommenden AMD-Sockel AM5 upgradet, soll eine geeignete Montagelösung einfach über den Phanteks-Support anfragen können. Benötigt werden Kaufnachweise für die AiO-Kühlung und das LGA1700- bzw. AM5-Mainboard.