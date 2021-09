DeepCool kündigt die Gehäuse CG540 und CG560 an

DeepCool hat heute zwei neue Midi-Tower-ATX-Gehäuse namens CG560 und CG540 vorgestellt. Die beiden Gehäuse sollen vor allem mit einer guten Kühlungsunterstützung und einer hohen Kompatibilität punkten. Dabei wird auf ein schlichtes Design ganz in schwarz gesetzt. Das CG 560 verfügt über eine Mesh-Frontblende mit Fadenkreuzmuster, die eine optimale Luftzirkulation ermöglichen soll. Beim CG540 kommt hingegen eine Frontblende aus gehärtetem Glas zum Einsatz, welche ein ähnliches Fadenkreuzmuster aufweist.

Beide Frontplatten verfügen über große Belüftungsöffnungen auf beiden Seiten, die für einen ausreichenden Luftstrom sorgen sollen. Die bei beiden Modellen vorhandene Seitenabdeckung aus Glas lässt sich ohne zusätzliches Werkzeug durch ein simples Auf- und Zuschieben öffnen.

Sowohl das CG560 als auch das CG540 sind mit drei 120-mm-ARGB-Lüftern in der Front und einem 140-mm-Performance-Lüfter hinten ausgestattet. Zusätzlich bieten beide Gehäuse noch Platz für bis zu sechs weitere 120-mm-Lüfter oder fünf Lüfter mit einem Durchmesser von 140 mm. Darüber hinaus verfügen die beiden Tower über genügend Kapazität für die Installation von Flüssigkühlradiatoren bis zu einem Durchmesser von 280 und 360 mm an der Vorderseite sowie bis zu 240 / 280 mm an der Oberseite.



Für die Installation von Speichermedien stehen sowohl zwei 2,5-Zoll-SSD-Einschübe als auch zwei 3,5-Zoll-Festplatteneinschübe bereit. Das Front-I/O bietet zwei USB-3.0-Anschlüsse sowie einen RGB-Controller zur Steuerung der vorinstallierten ARGB-Lüfter an der Frontseite.

Die Midi-Tower-ATX-Gehäuse CG540 und CG560 sollen ab Oktober 2021 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99 Euro auf den Markt kommen.