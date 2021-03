Lesertest mit SilverStone: Das sind die Tester des CS330!

Bereits im Dezember riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder dazu auf, sich für unseren Lesertest in Zusammenarbeit mit SilverStone zu bewerben. Über die Weihnachts-Feiertage zwischen den Jahren ist die Aktion bei uns leider fast in Vergessenheit geraten, weswegen wir diese erst jetzt nach einer Leserzuschrift zu Ende bringen werden. Wir haben uns endlich an die Auswahl der Teilnehmer gemacht, die das micro-ATX-Gehäuse mit seinen drei Hot-Swapping-Einschüben bei sich zu Hause ausführlich auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Test für die Community am Ende natürlich auch behalten werden dürfen.

Beim SilverStone CS330 handelt es sich um ein kompaktes micro-ATX-Gehäuse, das vor allem auf der Storage-Seite für eine Besonderheit sorgt: In der Front verfügt der Tower nämlich über drei Hot-Swapping-Einschübe, mithilfe derer sich gleich drei 3,5-Zoll-SAS-12- / SATA-6-Gbit/s-Laufwerke im 3,5-Zoll-Format während des laufenden Betriebs werkzeuglos und ohne Öffnen des Gehäuses hinzustecken lassen. In einem dieser Schächte kann sogar ein kleineres 2,5-Zoll-Gerät eingesetzt werden. Damit eignet sich der SilverStone-Tower vor allem für Heimserver, Videoschnitt-PCs oder ein NAS-System im Eigenbau.

Intern gibt es Platz für vier weitere 3,5- oder ein 2,5-Zoll-Laufwerke. Aufseiten des Mainboards nimmt das CS330 ein micro-ATX-System mit bis zu 16,5 cm hohem CPU-Kühler und bis zu 33,6 cm langer Grafikkarte auf. Das Mainboard-Tray steht Kopf und lässt sich einfach herausnehmen, in der Front ist ein großer 180-mm-Lüfter für einen ordentlichen Luftstrom vormontiert. Ein 120-mm-Rotor nimmt das Case an der Rückseite auf. Dabei setzt SilverStone auf besonders nutzerfreundliche Staubfilter, eine Stütze für schwere CPU-Kühler zählt ebenfalls zu den Highlights des Towers, der es insgesamt auf Abmessungen von 210 x 374 x 385 mm (B x H x T) bringt und somit ein Volumen von 30,2 l fasst. Das I/O-Panel bietet zwei USB-3.0-Ports und die üblichen Audio-Buchsen.

Eckdaten:

Bezeichnung: SilverStone CS330 Material: Stahl, Aluminium Maße: 210 x 374 x 385 mm (B x H x T) Formfaktor: Micro-ATX Laufwerke: 7x 3,5 Zoll, 2x 2,5 Zoll, drei an Laufwerksträgern in der Front Lüfter: 1x 180 mm (Vorderseite), 1x 120 mm (Rückseite, optional) CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,5 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 33,6 cm Gewicht: etwa 6,05 kg Preis: etwa 175 Euro

Im Preisvergleich wird das SilverStone CS330 derzeit für etwa 175 Euro angeboten. Zwei unserer Leser können das Gehäuse nun kostenlos bei sich zu Hause ausführlich auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Testbericht für die Community natürlich auch behalten.

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die beiden Forennutzer "Shutterfly" und "TimeTurn" zu den glücklichen Auserwählten zählen. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Gehäuse haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig im Gehäuse-Forum zu veröffentlichen!

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns über ausführlich Reviews!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 27. Dezember 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 28. Dezember 2020

Testzeitraum bis 31. Januar 2021 verlängert bis ca. 18. April

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von SilverStone sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum