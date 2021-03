Xigmatek Aquarius Plus Queen: Das passende Gehäuse zum Frauentag?

Mit dem Aquarius Plus Queen bringt Xigmatek ein Gehäuse auf den Markt, das vor allem farblich auffällt. Das gläserne Modell zeigt viel Rosa. Wir können nur spekulieren, ob es einen Zusammenhang zum heutigen internationalen Frauentag gibt. Zumindest kann man aber wohl davon ausgehen, dass das Aquarius Plus Queen vor allem weibliche Kunden ansprechen soll.

Das gewöhnliche Aquarius Plus zeigte sich noch in Schwarz oder Weiß. Mit der Queen-Variante kommt nun Farbe ins Spiel - und zwar Rosa, das stellenweise mit einer weißen Kontrastfarbe ergänzt wird. Die Front und das linke Seitenteil bestehen aus gehärtetem Glas, der Innenraum kommt dadurch besonders gut zur Geltung. Das grundlegende Konzept des Stahlgehäuses erinnert an Lian Lis PC-O11 Dynamic. Im Aquarius Plus Queen findet ein ATX-System mit einem bis zu 15,8 cm hohen Prozessorkühler und bis zu 36 cm langen Erweiterungskarten Platz. Sowohl unter dem Deckel als auch rechts neben dem Mainboard können 360-mm-Radiatoren montiert werden. Für luftgekühlte Systeme lassen sich bis zu zehn 120-mm-Lüfter montieren. Auf 140-mm-Lüfterplätze hat Xigmatek hingegen konsequent verzichtet. Magnetische Staubfilter finden am Boden und am Deckel Verwendung. Ob es auch einen Staubfilter für die Luftöffnungen im rechten Seitenteil gibt, lässt Xigmatek allerdings offen.

Im Aquarius Plus Queen können zwei 2,5- und zwei 3,5-Zoll-Laufwerksplätze genutzt werden. Das ATX-Netzteil mit maximal 20 cm Länge wird stehend hinter dem Mainboard-Tray montiert. Dort soll es auch großzügige Platzverhältnisse für das Kabelmanagement geben. Das Aquarius Plus Queen misst 280 x 427 x 415 mm (B x H x T). Das I/O-Panel hat Xigmatek im Deckel platziert. Es können zwei USB-3.0-Ports, einmal USB 2.0 und Audiobuchsen genutzt werden.



Das reguläre Aquarius Plus bietet Xigmatek wahlweise lüfterlos oder mit gleich sieben A-RGB-Lüftern an. Eine entsprechende Wahlmöglichkeit ist auch für das Aquarius Plus Queen denkbar (und wird auch von den Produktbildern nahe gelegt). Allerdings macht Xigmatek noch keine genauen Angaben zu Verkaufsstart und Preis.