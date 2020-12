Phanteks Evolv Shift 2 und Shift 2 Air: Mini-ITX-Cases in einer neuen Dimension

Der Hersteller Phanteks hat jetzt das Evolv Shift 2 und das Shift 2 Air vorgestellt. Bei den beiden Mini-ITX-Gehäuse wird das Mainboard vertikal im Case verbaut. Aufgrund des optimierten Airflows soll es laut Angaben des Unternehmens auch bei Gaming-Hardware keinerlei Probleme geben. Das Evolv Shift verfügt über eine Oberfläche aus Aluminium sowie feinem Mesh-Gewebe beziehungsweise Temperglas.

Äußerst angenehm dürfte der Fakt sein, dass sich während der Installation der Hardware sämtliche Abdeckungen entfernen lassen. Zudem sind Nutzer in der Lage sowohl Kabel als auch die I/O-Panels des Mainboards und der Grafikkarte zu verstecken. Beide werden vertikal sowie parallel zueinander verbaut und die Anschlüsse werden anschließend unter dem perforierten Deckel verborgen. Dieser lässt sich per Knopfdruck jederzeit wieder entfernen. Mehrere Fixierungen mit Klettverschlüssen für Kabelmanagement sowie gummierte Kabeldurchführungen runden das Design ab.

Der Luftstrom im Gehäuseinneren erfolgt sowohl vertikal als auch horizontal. Die beiden Seitenteile der Air-Variante bestehen aus feinem Nylon-Mesh. Die drei vom Hersteller verbauten Luftfilter lassen sich zum Reinigen entfernen. Für ausreichend Frischluft sollen bis zu drei 120er- beziehungsweise 140er-Lüfter sorgen. Im Lieferumfang ist ein vormontierter 140-mm-PWM-Lüfter enthalten.

In dem Evolv Shift 2 finden neben einem Mini-ITX-Mainboard auch eine bis zu 2,9-Slot hohe und 33,5 cm lange Grafikkarte ausreichend Stauraum. Zudem können zwei 2,5-Zoll SSDs sowie eine 3,5-Zoll-HDD im Inneren des Gehäuses verbaut werden. Mit einem zusätzlichen Bracket is es möglich anstatt der HDD auch zwei weitere 2,5-Zoll SSDs zu installieren. Das Evolv Shift 2 mit Temperglas beinhaltet zudem einen RGB-LED-Controller, an dem die Beleuchtung des 140er-Lüfters per Knopfdruck am Deckel konfiguriert werden kann. Besagter Controller kann per Daisy-Chain mit weiteren adressierbaren RGB-LEDs verbunden werden. Alternativ lässt sich der Controller auch mit einem kompatiblen Mainboard steuern.

Das Phanteks Evolv Shift 2 ist in den Farben Anthrazit und Schwarz für rund 107 Euro erhältlich. Der Preis für das Evolv Shift 2 Air beläuft sich auf insgesamt knapp 97 Euro. Auch hier kann bei der Farbgestaltung zwischen Anthrazit und Schwarz gewählt werden. Beide Mini-ITX-Gehäuse sind ab sofort bei Caseking vorbestellbar und werden voraussichtlich in den kommenden Tagen lieferbar sein.

Die Features des Evolv Shift 2 und Evolv Shift 2 Air im Überblick