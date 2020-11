Solid Cooper Maker Block Case: Komplettes Kupfergehäuse für den Raspberry Pi 4

Gehäuse für den Raspberry Pi 4 gibt es wie Sand am Meer und in allen Größen, Formen, Farben und Materialien. Vom einfachen Spritzguss-Plastikgehäuse, über Aluminiumvarianten bis in zu 3D-gedruckten Modellen. Desalvo Systems hat nun eine Vollkupfervariante des Maker Block Case vorgestellt. Diese ist kompatibel zu allen Modellen des Raspberry Pi 4B.

Das Gehäuse misst 75 x 100 x 33 mm und wiegt sage und schreibe 785 g – ohne den Raspberry Pi. Zusammen mit der Mini-Platine sind es etwa 830 g. Das Gehäuse wird in einer CNC-Fräse aus einem Block C110 Kupfer gefertigt. Um die Kühlleistung unter Beweis zu stellen, bietet Desalvo Systems ein Messprotokoll an, welches einen Raspberry Pi 4 mit vier Kernen für 30 Minuten unter Volllast zeigt. Die Kerne wurden auf 2.100 MHz übertaktet und sollen diesen Takt über die komplette Zeit halten können. Die Temperaturen sollen erst am Ende einen Wert von 50 °C überschritten haben. Damit will Desalvo Systems zeigen, dass eine aktive Kühlung nicht zwingend notwendig ist.

Neben dem SoC werden einige weitere Komponenten per Wärmeleitpaste direkt mit dem Kühler verbunden. Darüber soll die passive Kühlung des Raspberry Pi 4 sichergestellt werden.

Das Gehäuse enthält natürlich alle notwendigen Öffnungen für die Anschlüsse des Raspberry Pi. Über die Füße können mehrere der Gehäuse übereinander gestapelt werden. Zudem sind 46 Öffnungen mit "M4 x 0.7"-Gewinde vorhanden, die entweder zur Befestigung von Zubehör verwendet werden können, oder der Kühlung dienen. Zehn weitere Löcher haben einen Durchmesser von 4,2 mm.

Ganz billig ist der Spaß natürlich nicht. Alleine der Materialwert des Kupfers dürfte bei fast 800 g nicht unerheblich sein. Desalvo Systems verlangt 249,95 US-Dollar für das Solid Cooper Maker Block Case. Ein Raspberry Pi 4 Modell B mit 8 GB Arbeitsspeicher kostet etwa 75 Euro.