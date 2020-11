Sharkoon präsentiert das SK3 RGB und TK4 RGB

Sharkoon präsentiert mit dem SK3 RGB und dem TK4 RGB zwei neue ATX-Gehäuse. Besagte Gehäuse sollen sowohl durch ihre äußere Optik als auch durch ihre inneren Werte überzeugen. Auf der linken Seite des SK3 RGB wurde vom Hersteller eine Abdeckung aus gehärtetem Glas verbaut. Zudem finden sich im Inneren des Towers RGB-LED-Lüfter mit einem Durchmesser von 120 mm. Das TK4-RGB-Gehäuse verfügt zusätzlich über eine Glasfront, die nahezu freie Sicht auf die RGB-Beleuchtung im Inneren des Gehäuses liefert. Beim SK3 RGB kommt eine Frontblende im Karbonfaser-Stil zum Einsatz.

Des Weiteren besitzt das TK4 RGB seitliche Lufteinlässe sowie drei vorinstallierte Lüfter. Das SK3 RGB bietet neben den vorinstallierten Lüftern in der Front und der Rückseite genügend Stauraum für zwei weitere Lüfter. In der Oberseite des Gehäuses lassen sich zudem optional zwei 120-mm-Lüfter oder zwei 140-mm-Lüfter platzieren. In beiden vorgestellten Gehäusen können laut Sharkoon Grafikkarten mit bis zu einer Länge von 33,5 cm sowie CPU-Kühler mit einer maximalen Höhe von bis zu 15,7 cm verbaut werden.

Beide Gehäuse bieten ausreichend Installationsmöglichkeiten für unterschiedliche Festplattenkonfigurationen. An der Oberseite des Netzteil-Tunnels oder auf dem Mainboard-Tray lassen sich insgesamt drei SSDs unterbringen, zusätzlich können im Festplattenkäfig zwei 3,5-Zoll-HDDs oder weitere SSDs verbaut werden. Sowohl beim SK3 RGB als auch beim TK4 RGB finden sich sieben Slots für Erweiterungskarten. Das Gewicht des SK3 RGB beläuft sich auf 4,85 kg bei den Maßen von 40 cm x 19 cm x 45,6 cm (L x B x H). Das TK4 RGB bringt bei einer Größe von 40,2 x 19 x 45,6 cm (L x B x H) insgesamt 5,3 kg auf die Waage.

Das Sharkoon SK3 RGB ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von rund 40 Euro erhältlich. Das TK4 RGB kann für knapp 50 Euro im Handel erworben werden.