Lian Li präsentiert neuen LANCOOL 215 Midi-Tower

Gestern stellte Lian Li seinen neuen LANCOOL 215 Midi-Tower vor. Das Gehäuse kommt mit ARGB-Beleuchtung und zu einem erschwinglichen Preis zum Kunden. Das Gehäuse selbst besteht aus einer stabilen Stahl-Konstruktion und besitzt eine komplett abnehmbare Frontabdeckung. Einblick in das Innere erhält man über das seitlich angebrachte Fenster aus Tempered Glass. Die genauen Maße liegen hier bei 215 mm x 482 mm x 462 mm (B x H x T). Farblich präsentiert sich der Tower klassisch-schlicht in mattem Schwarz.

Der Nutzer hat die Möglichkeit, je nach Vorliebe und Einsatzgebiet, sich zwischen einer Wasser- und einer Luft-Kühlung zu entscheiden. Für Letzteres bietet das LANCOOL 215 Platz für bis zu sechs Lüfter. An der Vorderseite können drei, am Deckel zwei und an der Rückseite ein 120-mm-Lüfter installiert werden. Alternativ sind an Vorderseite und Deckel auch je zwei 140-mm-Lüfter möglich. Ab Werk sind bereits zwei 200-mm-Lüfter mit digital ansteuerbarer RGB-Beleuchtung an der Vorderseite und ein schwarzer 120er-Lüfter an der Rückwand installiert. CPU-Kühler dürfen eine maximale Höhe von 166 mm haben.

Wie schon erwähnt, ist auch die Installation einer Komplett-, beziehungsweise Custom-Wasserkühlung möglich. An der Vorderseite kann ein 360-mm- oder 280-mm-Radiator und am Deckel ein 240-mm oder 280-mm-Radiator angebracht werden. Die zwei großen 200-mm-Lüfter in der Front werden auf der Außenseite montiert, sodass sie zur Kühlung eines 360-mm-Radiators genutzt werden können. Bei der Montage kommen sich Radiatoren und Lüfter zudem nicht in die Quere. Im Innenraum bietet der Midi-Tower Platz für E-ATX-Mainboards mit bis zu einer Breite von 280 mm und Grafikkarten bis zu einer Länge von 370 mm. Auf der Rückseite des Mainboard-Trays sind zudem zwei separate Träger für 2,5-Zoll-SSDs verfügbar. Unter der Netzteilabdeckung des LANCOOL 215 befindet sich ein Laufwerkskäfig für ein 3,5-Zoll-Laufwerk. Auf der Oberseite dieses HDD-Käfigs kann ein weiteres Laufwerk im 3,5- oder 2,5-Zoll-Format montiert werden. Hinter dem Käfig findet ein ATX-Netzteil mit bis zu 210 mm Bautiefe Platz. Das I/O-Panel des Midi-Towers bietet zwei USB-3.0-Typ-A-Anschlüsse und eine kombinierte 3,5-mm-Klinkenbuchse für Headsets. Außerdem kann über einen Schalter die RGB-Beleuchtung gesteuert werden.

Der Lian Li LANCOOL 215 Midi-Tower ist ab sofort für 69,90 Euro bei CaseKing zu haben. Dort gibt es auch weitere Informationen zu dem Gehäuse.