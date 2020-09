Monsterlabo The Beast führt passiv ingesamt 400 W ab

Monsterlabo hat mit The Beast ein Gehäuse angekündigt, welches alle Komponenten komplett passiv kühlen soll. Dies wäre soweit keine Besonderheit, wenn es nicht möglich wäre einen Prozessor zu verbauen, der bis zu 150 W an Abwärme produzieren kann und auch noch eine GPU hinzukommen darf, die weitere 250 W beisteuert.

The Beast misst 450 mm x 380 mm x 210 mm, zum Gewicht macht der Hersteller noch keine Angaben. Im Inneren ist Platz für ein Mini-ITX- oder ATX-Mainboard. Die maximale Länge der Grafikkarte darf 290 mm nicht überschreiten und damit fallen die neuen GeForce-RTX-3080- und GeForce-RTX-3090-Modelle nicht nur wegen des Verbrauchs schon raus aus der Liste der kompatiblen Karten heraus. Monsterlabo spricht aber von kompatiblen RTX-3000-Karten, meint damit aber sicherlich die GeForce RTX 3070 oder RTX 3060. Beim Netzteil kann ein SFX- oder ein ATX-Modell verbaut werden.

Im passiven Modus können, wie bereits erwähnt, 150 W vom Prozessor und 250 W von der Grafikkarte abgeführt werden. Sind zwei 140-mm-Lüfter verbaut, die mit 500 Umdrehungen pro Minute oder weniger arbeiten, sollen es bis zu 250 W für den Prozessor und 320 W für die Grafikkarte sein. In Spitzen dürfen CPU und GPU auch mal auf jeweils 300 W und mehr kommen. Auf Dauer ist eine solche Abwärme vom System aber nicht zu bewältigen.

Im passiven Modus wäre es aber theoretisch möglich einen Intel Core i9-10900K oder AMD Ryzen 9 3950X zu verbauen. Dazu käme dann noch eine NVIDIA Geforce RTX 2080 Super und das alles passiv gekühlt.

Zur Kühlung sind zwei passive Kühlkomponenten verbaut, die aus 20 Heatpipes und sechs thermischen Brücken aus Kupfer bestehen. Die Abwärme wird in den oberen zwei Dritteln im Gehäuse verteilt.

Die strukturellen Komponenten des Gehäuses bestehen aus Stahl (2,5 mm dick), Kupfer oder Aluminium (6 mm dick). Die Füße bestehen aus 6 mm starkem Aluminium. Des Weiteren verwendet Monsterlabo noch Seitenteile aus Glas. Neben den erwähnten Plätzen für zwei 140-mm-Lüfter können optional auch noch zwei weitere verbaut werden. Außerdem bietet das Gehäuse Platz für vier 3,5-Zoll- oder acht 2,5-Zoll-Laufwerke.

An Anschlüssen angeboten werden unter anderem USB-C und USB 3.2 Gen 2 – wenn das Mainboard denn entsprechend ausgestattet ist.

Zunächst einmal aber wurde das Gehäuse nur angekündigt und vorgestellt. Ab dem 1. September führte man mit einem ersten Prototyp eigenen Tests durch, die offenbar so erfolgreich waren, dass man ab dem 9. Oktober Vorbestellungen entgegennehmen will. Ab dem 15. Oktober sollen sich dann auch externe Tester das Gehäuse anschauen können. Bis Ende 2020 (genauer bis zum 31. Dezember) nimmt Monsterlabo Vorbestellungen entgegen, bevor die ersten Gehäuse im ersten Quartal 2021 ausgeliefert werden. Ab dem zweiten Quartal soll The Beast dann allgemein verfügbar sein.

Einen Preis nennt Monsterlabo für The Beast noch nicht.