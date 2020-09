Sharkoon Elite Shark CA300T: Massives und massiges E-ATX-Gehäuse

Als uns heute zwei Pakete mit Gehäusen von Sharkoon erreichten, staunten wir nicht schlecht. Denn sie waren ungefähr doppelt so schwer wie wir das von Sharkoon-Gehäusen sonst gewohnt sind. Inhalt der Pakete: Zwei brandneue Elite Shark CA300T.

Dieses Gehäuse wird von Sharkoon als Gaming-Gehäuse für Enthusiasten beworben. Das Elite Shark CA300T wird überwiegend aus Stahl gefertigt und durch zwei Glasseitenteile ergänzt. Das Gehäusegewicht von 14,7 kg lässt auf eine relativ hohe Materialstärke schließen. Auf den ersten Blick fällt die Frontgestaltung auf. Ein geometrisches Muster durchzieht die Stahlfront. Drei RGB-LED-Lüfter im 120-mm-Format sitzen hinter der Front und stellen sicher, dass dieses Muster noch stärker auffällt.

Die seitlich platzierte I/O-Blende profitiert ebenfalls von einer RGB-Beleuchtung - zumal so sichergestellt wird, dass man die beiden USB-3.0-Ports, den USB-3.1-Typ-C-Anschluss und die Audiobuchsen auch im Dunkeln findet. Schließlich wird auch der 120-mm-Lüfter an der Rückwand beleuchtet. Die Beleuchtung kann über ein die Software eines kompatiblen Mainboards (5V-D-Coded-G oder 5V-D-G) gesteuert werden.

Bei Nutzung einer Wasserkühlung nimmt das Elite Shark CA300T maximal einen 420-mm-Frontradiator und einen 360-mm-Deckelradiator auf. Sharkoon gibt das Gehäuse für E-ATX-Mainboards, bis zu 16,5 cm hohe CPU-Kühler und bis zu 42,5 cm lange Grafikkarten (40 cm mit Frontlüfter) frei. Das Elite Shark CA300T bietet Platz für sieben 2,5-Zoll-Laufwerke oder vier 3,5-Zoll-Festplatten. Das rechte Glasseitenteil ist im Bereich der Netzteilkammer schwarz getönt. Während der Blick in die Netzteilkammer so verwehrt wird, bleibt die Rückseite des Mainboard-Trays hingegen sichtbar. Laut Sharkoon sollen so SSDs mit RGB-Beleuchtung besser zur Geltung kommen. Für die Kabel gibt es ein aufklappbares Kabelfach und eine verschiebbare Kabelabdeckung.

Sharkoon bringt das Elite Shark CA300T in Schwarz und in Weiß auf den Markt. Wir haben Testsamples in beiden Farben erhalten. Die UVP liegt unabhängig von der Farbvariante bei 149,90 Euro. Im Handel wird das massive Sharkoon-Gehäuse teils schon günstiger gelistet.