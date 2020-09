Für RGB-Fans: Wir verlosen ein dickes RGB-Paket von NZXT!

RGB-Fans aufgepasst! In Kooperation mit NZXT verlosen wir ein RGB-Komplettpaket, bestehend aus Gehäuse, Lüftern, Controller, Unterbodenbeleuchtung, All-In-One-Wasserkühler für den Prozessor und einem Netzteil. Alle Komponenten verfügen natürlich über zahlreiche RGB-LEDs, die sich bequem über die CAM-Software von NZXT aufeinander abstimmen lassen und so für eine einheitliche Beleuchtung im System sorgen und so den PC zu einem echten Hingucker machen.

Die CAM-Software, welche wir erst vor Kurzem einen ausführlichen Artikel gewidmet hatten, dient dabei als zentrale Anlaufstelle für die Konfiguration der Beleuchtung. Ausgewählt werden kann nicht nur aus zahlreichen verschiedenen Farben, sondern auch den unterschiedlichsten Effekten. Dies kann dann für jede Komponente synchronisiert werden. Außerdem dient das Tool zur Überwachung von Prozessor und Grafikeinheit, liest deren Temperaturen und Taktraten aus und erlaubt sogar eine Übertaktung. Die Geschwindigkeit der angeschlossenen Lüfter und der Pumpe der Wasserkühlung lässt sich ebenso konfigurieren wie die FPS-Zahl in Spielen anzeigen.

Die Komponenten aus unserem umfangreichen CAM-Artikel sollen nun verlost werden. Das Paket umfasst ein NZXT-H510i-Gehäuse in Schwarz, Aer-RGB-2-Lüfter, den RGB-FAN-Controller und die Underglow HUE 2 als Unterbodenbeleuchtung für das Gehäuse des Herstellers. Für aktuelle AMD- und Intel-Prozessoren gibt es die NZXT Kraken X63 All-In-One-Wasserkühlung mit Triple-Radiator und schicker RGB-Beleuchtung für Lüfter und Kühleinheit sowie ein leistungsstarkes C650W-Netzteil von NZXT mit einer Ausgangsleistung von 650 W.

Das RGB-Paket verlosen wir in diesem Gewinnspiel. Hierfür man die folgende Frage beantwortet werden:

