Viel Platz und Durchfluss: Montech stellt das Air X ARGB vor

Die Marke Montech des Taiwanesischen Unternehmens Telon präsentiert das neue ATX-Gehäuse Air X ARGB aus der Air-Serie. Das Air-X-ARGB-Gehäuse verfügt an der Front über ein Metallgeflecht. Außerdem gehört eine ARGB-Lüftersteuerung mit insgesamt sechs Anschlüssen zum Lieferumfang. Bei der besagter Steuereinheit kommen 4-Pin-Lüfteranschlüsse zum Einsatz. Die ARGB-Beleuchtungssteuerung wird über einen 3-Pin-Stecker angeschlossen. Die Lüfter lassen sich über eine Beleuchtungstaste an der Vorderseite des Gehäuses konfigurieren.

Ebenfalls ist es möglich, ARGB-kompatible Mainboards (5 V, 3-Pin) für die Steuerung der Lüfter zu nutzen. Ab Werk wurden bereits zwei 200-mm-ARGB-Frontlüfter und ein 120-mm-ARGB-Lüfter vormontiert. Das neue Case von Montech ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Außerdem besitzt das ATX-Gehäuse eine Seitenverkleidung aus Vollglas. Des Weiteren lassen sich im Air X ARGB Radiatoren in den Größen 240 mm, 280 mm oder 360 mm verstauen.

In der Front befindet sich ein Fine-Mesh-Staubschutz, der sich laut Herstellerangaben leicht entfernen und reinigen lässt. Auf der Ober- sowie Unterseite wurden vom Hersteller magnetische Staubfilter installiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Seitenteilen aus Glas, bei denen sich in der Regel Bohrlöcher in den Ecken befinden, verwendet Montech beim Air X einen Schiebemechanismus, der die Notwendigkeit von Befestigungslöchern überflüssig macht. Im Lieferumfang des Gehäuses sind zudem die Montech Standard-Cable-Management-Loops sowie diverse Kabelbinder-Zubehörteile enthalten.

Das Air X ARGB soll bereits ab April 2020 im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei rund 70 US-Dollar.

Technische Spezifikationen: