Lian Li Strimer Plus bietet mehr RGB-LEDs für 24- und 8-Pin-Kabel

Lian Li hat mit Strimer Plus die nächste Generation von beleuchteten Kabeln vorgestellt. Strimer Plus wird sowohl im 24-poligen- als auch 8-poligen-Format zur Verfügung stehen. Im Vergleich zum Vorgänger hat man die Anzahl der LEDs nach oben geschraubt, womit komplexere Lichteffekte möglich sind und auch die Helligkeit ansteigen soll.

Der Hersteller gibt an, dass bei der 24-poligen Version insgesamt 120 RGB-LEDs zum Einsatz kommen. Die Kabel können dann in sieben Farben leuchten und zudem stehen 18 Leuchtmodi zur Verfügung. Diese sind über den mitgelieferten Controller steuerbar oder können direkt über das Mainboard angeschlossen und gesteuert werden. Durch die Kombination von Geschwindigkeit, Farben und Modi stehen insgesamt 84 individuelle Lichteffekte bereit. Gleiches gilt für die 8-polige-Variante, allerdings kommen hier aufgrund der geringen Anzahl an Kabel mit 108 etwas weniger LEDs zum Einsatz.

Lian Li wird Strimer Plus ab sofort ausliefern. Zum Start sollen die Kabel ab dem 3. März bis zum 31. März zu einem Aktionspreis von rund 50 Euro bei Caseking.de angeboten werden.