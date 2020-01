Diese vier Leser dürfen das Aerocool Aero One Eclipse testen

In Zusammenarbeit mit Aerocool riefen wir vor einigen Wochen unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neuesten Lesertest zu bewerben und sich einmal das Aero One Eclipse näher anzusehen. Zur Verfügung gestellt wurden drei der neuen Gehäuse. Wir haben uns heute endlich an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Beim Aerocool Aero One Eclipse handelt es sich um einen Midi-Tower, der mit einem modernen Gaming-Design aufwarten kann. Die Front wird optisch von einem großen Mesh-Gitter dominiert. Direkt dahinter werden drei 120-mm-Lüfter verbaut, die auf eine adressierbare RGB-Beleuchtung setzen und im Betrieb durch die Mesh-Abdeckung hindurch leuchten. Rückseitig ist ein weiterer ARGB-Lüfter installiert, der ebenfalls mit einem Durchmesser von 120 mm aufwarten kann. Sehr praktisch ist, dass Aerocool direkt den H66C RGB Control Hub verbaut, sodass die Steuerung auch unabhängig von einem Mainboard erfolgen kann. Insgesamt steht einer guten Kühlung der Komponenten somit ab Werk nichts im Wege.

Die Nutzer einer Wasserkühlung gehen ebenfalls nicht leer aus: Insgesamt können drei 120-mm- oder zwei 240-mm-Radiatoren verbaut werden. Hinter der Front kann sogar ein großer 360-mm-Radiator verbaut werden. Keine größeren Einschränkungen gibt es bei klassischen CPU-Kühlern, die 161 mm hoch sein dürfen.

Damit das schicke Farbenspiel des rückseitigen Lüfters und die verbauten Komponenten gut zur Geltung kommen, besitzt das Aerocool Aero One Eclipse ein Seitenteil aus Tempered Glas.

Aerocool setzt auf einen Aufbau mit zwei Kammern. Während im oberen Bereich das Mainboard und die maximal 327 mm langen Steckkarten Platz finden, können unter einer Abdeckung das Netzteil und die Laufwerke verbaut werden. Es können zwei Laufwerke im 3,5-Zoll- und drei Laufwerke im 2,5-Zoll-Format verbaut werden.

Sollte das Aero One Eclipse zu groß sein, gibt es als weitere Variante das Eclipse Mini, das für den Einsatz mit Micro-ATX-Mainboards gedacht ist, ansonsten aber sehr ähnlich ausgestattet ist. Es können vier anstelle der sieben Steckkarten verbaut werden, die bei der ATX-Version möglich sind. Wasserkühlungsnutzer müssen auf die Option verzichten, einen 360-mm-Radiator zu verbauen.

Das Aerocool Aero One Eclipse ist zu einem Preis von 75 Euro in den Farben Schwarz oder Weiß im Handel verfügbar. Die Mini-Version schlägt mit 69,90 Euro zu Buche.

Das sind die Teilnehmer

Heute küren wir endlich die Teilnehmer für unseren Lesertest in Zusammenarbeit mit Kingston. Für freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer, "Hypnotik", "citysprinter", "Sansio" und "hugoLOST" zu den glücklichen Auserwählten zählen. Sie werden in Kürze per privater Forennachricht benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testmuster haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Testberichte eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir freuen uns auf ausführliche Testberichte und wünschen viel Spaß beim Testen!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 9. Dezember 2019

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 10. Januar 2020

Testzeitraum bis 8. Februar 2020

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Aerocool sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum