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Beim chinesischen Speicherspezialisten Netac haben wir uns ganz unterschiedliche neue Speicherprodukte angesehen. Die Bandbreite reicht von M.2-SSDs und Arbeitsspeicher bis hin zu externen SSDs.

Die neue Shadow-II-Speicherserie umfasst DDR5-Speicher mit bis zu 7.600 MT/s. Sie zeigt sich mit schwarzem Aluminium-Heatspreader und mit RGB-Beleuchtung. Dabei kann die Beleuchtung mit den RGB-Ökosystemen der großen Mainboardhersteller synchronisiert werden. Laut Netac werden Premium-ICs verbaut. Es werden sowohl Intel XMP 3.0 als auch AMD EXPO unterstützt.

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Im Enterprise-Bereich haben wir uns die neuen U.3-Laufwerke angesehen. Dabei werden Kapazitäten von bis zu 30 TB abgedeckt. Einzelne Modelle sind sogar darauf ausgelegt, bis zu dreimal am Tag vollgeschrieben zu werden. Das WH43 ist hingegen ein externes Gehäuse für eine NVMe-SSD mit Thunderbolt-Anschluss, das sehr robust wirkt. Als Speziallösung gibt es die WF22-Docking Station, die man unter den Mac mini setzen kann und die eine SSD aufnimmt sowie zusätzliche Anschlüsse bereitstellt.

Den Bereich der externen Consumer-SSDs deckt Netac mit der ZX20-Serie ab. Käufer haben die Wahl zwischen ganz unterschiedlichen Designs und diversen Farbvarianten. Auch die Gehäusematerialien variieren: So gibt es sowohl Modelle mit Kunststoff- als auch solche mit Aluminiumgehäuse sowohl solche mit zusätzlichem Gummischutz. Bei den Kapazitäten werden 512 GB, 1, 2 und 4 TB abgedeckt. Über die ZX20 V haben wir gerade erst eine separate Computex-News veröffentlicht.