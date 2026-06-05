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Netac ist auf der Computex 2026 vertreten und zeigt dort sein aktuelles Produkt-Portfolio an Speicherlösungen für Enterprise-Storage und Creator-SSDs. Vor allem der Bereich die Portable-SSD-Linie sticht dabei heraus.
Die Netac ZX20V ist eine portable Rugged-SSD, die per USB 3.2 Gen 2x2 über Type-C kommuniziert und damit theoretisch 20 Gbit/s und Transferraten von bis zu 2.000 MB/s möglich macht. Bei den Kapazitäten werden 512 GB und 1 TB genannt, bei der Netac ZX20 II gibt es zusätzlich eine 2-TB-Version. Die Netac ZX20 II bringt laut Hersteller ein 8 mm dünnes Gehäuse, 47 g Gewicht und ein Gehäuse aus Silikon. Die magnetische Auslegung zielt zudem auf Smartphone-Workflows ab.
Angaben zu Preisen und Verfügbarkeiten primär für Deutschland konnte man uns während unseres knappen Besuchs leider nicht mitteilen.