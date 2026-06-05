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#Netac #Computex #Speicher #SSD #Portable

Computex 2026

Netac zeigt Portable-SSD ZX20 V

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Netac zeigt Portable-SSD ZX20 V
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Netac ist auf der Computex 2026 vertreten und zeigt dort sein aktuelles Produkt-Portfolio an Speicherlösungen für Enterprise-Storage und Creator-SSDs. Vor allem der Bereich die Portable-SSD-Linie sticht dabei heraus.

Die Netac ZX20V ist eine portable Rugged-SSD, die per USB 3.2 Gen 2x2 über Type-C kommuniziert und damit theoretisch 20 Gbit/s und Transferraten von bis zu 2.000 MB/s möglich macht. Bei den Kapazitäten werden 512 GB und 1 TB genannt, bei der Netac ZX20 II gibt es zusätzlich eine 2-TB-Version. Die Netac ZX20 II bringt laut Hersteller ein 8 mm dünnes Gehäuse, 47 g Gewicht und ein Gehäuse aus Silikon. Die magnetische Auslegung zielt zudem auf Smartphone-Workflows ab.

Netac auf der Computex 2026
Netac auf der Computex 2026
Netac auf der Computex 2026
Netac auf der Computex 2026
Netac auf der Computex 2026
Netac auf der Computex 2026

Angaben zu Preisen und Verfügbarkeiten primär für Deutschland konnte man uns während unseres knappen Besuchs leider nicht mitteilen. 

Quellen und weitere Links
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