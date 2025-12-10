Werbung

KIOXIA Europe hat die neue EXCERIA-PRO-G2-SSD-Serie vorgestellt. Die SSD zeichnet sich durch sehr hohe PCIe-5.0-Geschwindigkeiten aus. Damit einher kommt ein leistungsstarker BiCS-FLASHTM-TLC-3D-Flash-Speicher.

Die EXCERIA PRO G2 erreicht dabei sequentielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14.900 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 13.700 MB/s. Diese Bandbreite soll sich ebenso an Gamer richten wie an Profis in der Video-Bearbeitung. So will man die Dateneffizienz steigern, sofortiges Laden von Spielen und nahtlose 8K-Videobearbeitung ermöglichen. So sollen Nutzer von einem stark beschleunigten Arbeitsablauf für die anspruchsvollsten Anwendungen profitieren.

Erhältlich ist die SSD mit Kapazitäten von einem, zwei oder vier Terabyte. Sie kommt im M.2.-2280-Formfaktor. Die Serie beruht auf dem BiCS-FLASHTM-TLC-3D-Flash-Speicher von KIOXIA. Eine Hochleistungs-Engine soll anhaltende Geschwindigkeiten und robuste Zuverlässigkeit selbst unter starken, kontinuierlichen Arbeitslasten gewährleisten. Als Einsatzort der Produktserie nennt Kioxia High-End-PCs, Next-Gen-Spielkonsolen und professionelle Systeme zur Erstellung von Inhalten .

Die EXCERIA PRO G2 steht an KIOXIAs Spitze der SSD-Produktpalette für Privatkunden. Man will mit ihr die bisherige Auswahl ergänzen. So konnten sich Kunden bislang zwischen der eher preiswerten EXCERIA BASIC mit PCIe 4.0, der ausgewogenen EXCERIA G3 mit PCIe 5.0 und der Mainstream-SSD-Serie EXCERIA PLUS G4 ebenfalls mit PCIe 5.0 entscheiden. Die EXCERIA PRO G2 SSD Serie wird noch im vierten Quartal 2025 erhältlich sein.

Weitere Details zur EXCERIA PRO G2 SSD Series finden sich auf der offiziellen Produktseite.