Team Group hat mit der APEX SD7.1 MicroSD Express Card eine neue Speicherlösung vorgestellt, die auf hohe Geschwindigkeit und große Kapazität ausgelegt ist. Die Karte nutzt die MicroSD Express-Schnittstelle mit PCIe Gen3 x1 und dem NVMe-Protokoll, um Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 800 MB/s beziehungsweise 700 MB/s zu erreichen. Diese Leistungswerte sind deutlich höher als bei herkömmlichen microSD-Karten und ermöglichen schnelle Ladezeiten sowie flüssige Datenverarbeitung bei unterstützten Geräten.

Die APEX SD7.1 ist dabei speziell für moderne Anwendungen wie Gaming und 4K-Videoproduktion konzipiert. Sie ist mit dem A1-Leistungsstandard für App-Ausführung klassifiziert und unterstützt die Video Speed Class V30, wodurch sie sich auch für kontinuierliche UHD-Videoaufnahmen eignet. Die Karte wird in verschiedenen Kapazitäten angeboten, darunter 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB. Gerade das größte Modell bietet sich so für den Einsatz in Handheld-Konsolen mit begrenztem internem Speicher an.

Ein weiterer Vorteil der APEX SD7.1 ist ihre vollständige Abwärtskompatibilität. Während sie auf Geräten mit MicroSD Express-Slot ihre maximale Leistung entfaltet, kann sie auch in älteren Geräten mit klassischem microSD-Steckplatz genutzt werden. Dadurch eignet sich die Karte sowohl für aktuelle als auch für bestehende Gerätegenerationen, ohne Kompromisse bei der Kompatibilität eingehen zu müssen.

Für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen ist die Karte mit mehreren Schutzmechanismen ausgestattet. Sie ist laut Hersteller widerstandsfähig gegenüber Wasser, Stößen, Röntgenstrahlung, statischer Elektrizität und extremen Temperaturen. Diese Robustheit soll sie auch für Outdoor-Aufnahmen und den mobilen Einsatz qualifizieren. Zusätzlich gewährt Team Group auf die APEX SD7.1 MicroSD Express Card eine begrenzte lebenslange Garantie.