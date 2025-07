Werbung

Anzeige / Advertorial

Zum Amazon Prime Day bietet Biwin die Black Opal NV7400 in Kapazitäten von 1 bis 4 TB mit Rabatten an. Die Black Opal NV7400 ist eine NVMe-SSD mit Maxiotek-1602-Controller und unterstützt damit PCI-Express 4.0, was wiederum Leseraten von bis zu 7.450 MB/s und Schreibraten von bis zu 6.500 MB/s möglich macht.

Ein DRAM-Cache ist nicht vorhanden, dafür setzt Biwin auf die Host Memory Buffer Technologie (HMB) und nutzt zusätzlich einen Teil des verbauten 3D TLC 232-Layer NAND von Micron als SLC-Cache. Bei HMB handelt es sich um einen Mechanismus, bei dem NVMe-SSDs ohne eigenen DRAM-Cache einen Teil des Arbeitsspeichers (RAM) des Hosts als temporären Pufferspeicher nutzen, um die Leistung und Zugriffszeiten zu verbessern. Der Zugriff erfolgt dabei über PCI-Express, wobei das NVMe-Protokoll es dem Laufwerk erlaubt, definierten RAM-Bereich effizient für Metadaten oder Caching-Zwecke zu verwenden.

Die Speicherchips befinden sich allesamt auf einer Seite der Platine, was die Kühlung vereinfacht und die Kompatibilität der SSD erhöht. Bei den Zugriffen gibt Biwin je nach Kapazität bis zu 1.000.000 IOPS für das Lesen und bis zu 900.000 IOPS für das Schreiben von Daten an. Die MTBF (Mean Time Between Failures) beträgt 1.500.000 Stunden. Je nach Kapazität liegen die Angaben zur Lebensdauer in TBW (Total Bytes Written) bei bis zu 4.000 TB (4 TB Modell). Dies ist nahezu einzigartig auf dem Markt und unterstreicht die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Biwin NV7400 eindrucksvoll.

Zusätzlich zur Hardware gibt es mit der Biwin-Intelligence-Software ein vielseitiges Verwaltungswerkzeug für Speicherlösungen der Marke Biwin, darunter Solid-State-Drives (SSDs) sowie tragbare SSDs (PSSDs). Die Software richtet sich insbesondere an Anwender, die Biwin-Speichergeräte effizient verwalten möchten, und bietet hierfür umfassende Funktionen wie Leistungstests, Datenmigration, Firmware-Aktualisierungen und weitere Werkzeuge zur Optimierung und Sicherung der Speicherverwaltung.

Biwin Intelligence ist mit Windows-Betriebssystemen kompatibel und unterstützt sowohl helle als auch dunkle Benutzeroberflächen sowie mehrere Sprachoptionen.

Die Biwin Black Opal NV7400 mit 1 TB kostet zum Prime Day nun 63,74 Euro anstatt 74,99 Euro, was einer Ersparnis von 15 % entspricht. Für die Variante mit 2 TB werden zum Prime Day 101,99 Euro fällig. Ansonsten kostet diese Variante 119,99 Euro und damit beläuft sich die Einsparung auch hier auf 15 %. Im gleichen Verhältnis wird auch der Preis der 4-TB-Variante reduziert. Von 265,99 Euro geht es auf 239,39 Euro.

Die Biwin Black Opal NV7400 Serie

Biwin Black Opal NV7400 (1 TB) Biwin Black Opal NV7400 (2 TB) Biwin Black Opal NV7400 (4 TB) Formfaktor M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Controller Maxiotek 1602 Maxiotek 1602 Maxiotek 1602 Anbindung PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4

PCIe 4.0 x4 sequentielle Leserate 7.050 MB/s 7.400 MB/s 7.450 MB/s sequentielle Schreibrate

6.500 MB/s 6.500 MB/s 6.500 MB/s zufällige Lesezugriffe 800.000 IOPS 900.000 IOPS 1.000.000 IOPS zufällige Schreibzugriffe 900.000 IOPS 900.000 IOPS 900.000 IOPS MTBF 1.500.000 Stunden 1.500.000 Stunden

1.500.000 Stunden TBW 1.000 TB 2.000 TB 4.000 TB Garantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre Preis 63,74 Euro (UVP: 74,99 Euro) 101,99 Euro (UVP: 119,99 Euro) 239,39 Euro (UVP: 265,99 Euro)

Anzeige / Advertorial