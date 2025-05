Werbung

KIOXIA Europe hat mit der CM9-Serie eine neue Generation von Enterprise-NVMe-SSDs vorgestellt, die auf PCIe-5.0-Technologie basiert und erstmals mit dem 3D-Flashspeicher BiCS FLASH TLC der achten Generation ausgestattet ist. Dieser Speicher setzt auf die CBA-Technologie, bei der CMOS direkt an das Array gebunden ist, was Vorteile in Bezug auf Energieeffizienz, Leistung, Speicherdichte und Nachhaltigkeit bringen soll. Die Speicherzellen bieten laut Hersteller im Vergleich zur Vorgängergeneration eine doppelte Kapazität pro Modul.

Die neue SSD-Serie wurde daher auch speziell für die Anforderungen datenintensiver Anwendungen wie künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und High Performance Computing entwickelt.Im Vergleich zur vorherigen CM7-Serie liefert die CM9-Serie dabei deutliche Leistungssteigerungen. Die zufällige Schreibgeschwindigkeit wurde um bis zu 65 % verbessert, das zufällige Lesen um gut 55 % und das sequenzielle Schreiben um fast 95 %. Auch die Effizienz pro Watt wurde deutlich erhöht, mit einer um etwa 55 % besseren sequenziellen Lese- und einer um 75 % verbesserten sequenziellen Schreibleistung.

Die SSDs der CM9-Serie unterstützen Spezifikationen wie PCIe 5.0, NVMe 2.0, NVMe-MI 1.2c und OCP Datacenter NVMe SSD 2.5. Sie sind mit Dual-Port-Funktionalität in den Formfaktoren 2,5 Zoll und E3.S erhältlich. Die Laufwerke bieten eine Kapazität von bis zu 61,44 TB im 2,5-Zoll-Format und bis zu 30,72 TB im E3.S-Format. Die sequenzielle Lesegeschwindigkeit erreicht bis zu 14,8 Gigabit pro Sekunde, während die Schreibgeschwindigkeit bei 11 Gigabit pro Sekunde liegt. Die zufällige Leseleistung beträgt bis zu 3.400.000 IOPS bei QD512 und 800.000 IOPS bei QD32.

Je nach Nutzungsszenario sind die SSDs für eine Lebensdauer von 1 DWPD bei leseintensiver Nutzung oder 3 DWPD bei gemischter Nutzung ausgelegt. Muster der neuen SSDs sind bereits für ausgewählte Partnerunternehmen verfügbar und werden erstmals auf der Dell Technologies World in Las Vegas vorgestellt.