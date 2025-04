Werbung

Teamgroup erweitert sein Speicherportfolio mit zwei neuen Produkten, die auf hohe Geschwindigkeit, Kompatibilität und kompaktes Design ausgelegt sind. Die X2 MAX USB 3.2 Gen 2x1 ist eine Portable-SSD, die mit der Unterstützung des USB-3.2-Gen-2x1-Standards Transferraten von bis zu 1.000 MB/s erreichen kann und sich so besonders für das Bearbeiten und Übertragen großer Datenmengen wie 4K-Videos oder hochauflösender Fotos eignet. Mit integriertem Dual-Anschluss für USB-Type-A und -Type-C ist das Laufwerk direkt kompatibel mit einer Vielzahl von Endgeräten, einschließlich aktueller PlayStation- und Xbox-Konsolen. Das Modell bietet Speicherkapazitäten bis zu 2 TB bei einem Gewicht von nur 12 g, wodurch es sich hervorragend für die mobile Nutzung eignen kann – ohne zusätzliche Adapter oder Kabel.

Der Teamgroup S5 USB 3.2 Gen 1 Flash Drive ist seinerseits neu und verwendet eine COB-Technologie (Chip On Board), die für erhöhte Haltbarkeit und den Schutz der Daten konzipiert sein soll. Der Speicherstick ist in Kapazitäten von 32 GB bis 512 GB erhältlich und erreicht über die USB-3.2-Gen1-Schnittstelle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 140 MB/s. Mit einem Gewicht von nur 2 g will dieser hohe Mobilität mit Funktionalität kombinieren, wobei eine integrierte große Schlüsselringöffnung den einfachen Transport als Alltagsbegleiter ermöglichen möchte.

Die X2 MAX SSD wird mit einer fünfjährigen Garantie geliefert, während der S5 Flash Drive durch eine lebenslange Garantie abgesichert ist. Beide Produkte richten sich an Nutzer, die zuverlässige, kompakte Speicherlösungen für verschiedenste Anwendungsszenarien benötigen. Über Preise und Verfügbarkeit hat Teamgroup noch keine Angaben gemacht.