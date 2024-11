Werbung

Advertorial/Anzeige

Windows, Fotos, Videos und vor allem die großen Spiele-Bibliotheken verlangen nach immer größeren SSDs. Zum Black Friday bietet KIOXIA nun einige SSDs stark vergünstigt an, sodass einem Upgrade nichts mehr im Wege steht. Auch wenn PCI-Express 5.0 der neueste Standard ist, so sind NVMe-SSDs mit PCI-4.0-Controller in den allermeisten Fällen mehr als ausreichend, kommt es am Ende doch auf die Alltagsleistung an.

Im Angebot ist unter anderem die KIOXIA Exceria Pro mit PCIe-4.0-Controller und einer Kapazität von 1 TB, die 7.300 MB/s für das Lesen und 6.300 MB/s für das Schreiben von Daten erreicht. Mit 3D-NAND TLC und SLC-Cache ausgestattet, werden hier sämtliche Anforderungen erfüllt. Die KIOXIA Exceria Pro mit 1 TB kostet zum Black Friday bei Mindfactory 63,00 Euro.

Mit 49,00 Euro (ebenfalls bei Mindfactory) ebenfalls günstig zu bekommen ist die KIOXIA Exceria Plus G3 mit 1 TB Kapazität. Auch hier wird 3D-NAND TLC mit einem SLC-Cache verwendet und die NVMe-SSD wird per PCI-Express 4.0 angebunden. Die Datenraten liegen bei 5.000 MB/s bzw. 3.900 MB/s. In der 2-TB-Variante kostet die KIOXIA Exceria Plus G3 89,90 Euro.

Die besten SSD-Angebot von KIOXIA bei Mindfactory Produkt Angebotspreis KIOXIA Exceria Pro 2 TB 63,00 Euro KIOXIA Exceria Plus G3 1 TB 49,00 Euro KIOXIA Exceria Plus G3 2 TB 89,90 Euro

KIOXIA Exceria und externe SSD bei Notebooksbilliger

Bei notebooksbilliger.de gibt es die KIOXIA Exceria G2 mit 512 GB sogar schon für 28,90 Euro anstatt 46,90 Euro. Damit ließe sich ein schnelles und günstiges Boot-Laufwerk erstellen, während größere Datenmengen auf einer weitere SSD ihren Platz finden können.

Die KIOXIA Exceria G2 verwendet einen PCIe-3.1-Controller und erreicht mit diesem 2.100 MB/s für das Lesen und 1.700 MB/s für das Schreiben von Daten. Die Gesamtschreibleistung liegt bei 200 TB. Im klassischen M.2-2280-Format findet die KIOXIA Exceria G2 auf allen Mainboards mit einer solchen Schnittstelle ihren Platz.

Um größere Datenmengen schnell und einfach zu übertragen oder zu sichern, bietet sich der Einsatz einer externen SSD an. Zum Black Friday bei notebooksbilliger.de im Angebot ist die KIOXIA Exceria Plus Portable SSD mit 512 GB. Über die USB-3.2-Gen2-Schnittstelle erreicht die externe SSD Datenübertragungsraten von 1.000 MB/s und eignet sich auch für den Einsatz an einer Sony PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro oder Microsoft Xbox Series X/S.

Die Exceria Plus Portable SSD besteht den Falltest und verfügt über ein stoßfestes Gehäuse ohne bewegliche Teile. Das Aluminiumgehäuse ermöglicht zudem eine effektive Wärmeabfuhr bei starker Beanspruchung. Sie kostet anstatt 74,90 Euro zum Black Friday nur 49,90 Euro.

Die besten SSD-Angebot von KIOXIA bei Mindfactory Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis KIOXIA Exceria G2 512 GB 28,90 Euro 46,90 Euro 38 % KIOXIA Exceria Plus Portable SSD 512 GB 49,90 Euro 74,90 Euro 33 %

