Der Speicherexperte Netac bietet dieses Jahr im Rahmen seiner Black-Friday-Aktion mehrere portable Speicherlösungen stark vergünstigt an. Egal ob ein robustes Laufwerk für Content Creator, eine kompakte High-Speed-SSD oder eine flexible SSD-Lösung mit Typ-A- und Typ-C-Anschluss gesucht wird, es ist für jeden etwas mit dabei.

In diesem Jahr läuft Netacs großer Black-Friday-Sale im Zeitraum vom 20. November, bis zum 2. Dezember, es lohnt sich also, schnell zuzuschlagen.

Für Kreativ-Profis: Netax ZX20

Die Netac ZX20 richtet sich an all diejenigen, die unterwegs mit großen Datenmengen arbeiten müssen und dabei weder auf die nötige Sicherheit noch auf die wichtige Geschwindigkeit verzichten möchten.

Der kompakte Flash-Speicher steckt in einem Gehäuse, das lediglich 43,5 x 71,5 x 8 mm misst und nur 23 g auf die Waage bringt. Gleichzeitig ist die ZX20 gegen Wasser und Staub geschützt und bietet eine robuste Oberfläche, sodass ihr äußere Einflüsse nichts anhaben können. Wer also nach Videodreh oder Fotoshooting schnell seine Daten sichern möchte, geht kein Risiko ein. Dank der praktischen Öffnung am Gehäuse kann die SSD sicher am Rucksack befestigt werden und geht so sicher nicht verloren.

Beim mobilen Arbeiten helfen die hohen Transferraten, denn die Netac ZX20 kann mit bis zu 2.000 MB/s schreiben und lesen, Netac setzt also auf den USB-3.2x2-Standard, der bereits weit verbreitet ist.

Die Netac ZX20 gibt es mit 512 GB, 1 TB oder 2 TB. Preislich ist die robuste Speicherlösung mit 59,39 Euro, 82,39 Euro und 143,19 Euro äußerst attraktiv aufgestellt.

Extrem handlich: Netac Zslim SSD

Wer auf der Suche nach viel Speicherplatz in einem kompakten und formschönen Gehäuse ist, der sollte die Netax Zslim SSD in die nähere Auswahl nehmen.

Mit einem nur 30 g schweren und 100 x 29,4 x 9 mm kleinen Gehäuse aus Aluminium ist der Name Programm, denn die Zslim-SSD fällt in keiner Tasche wirklich auf. Dennoch steht maximale eine üppige Kapazität von 2 TB zur Verfügung. Wer nicht ganz so viel Speicherplatz benötigt: Es gibt auch Versionen mit 1 TB, 500 GB und 250 GB. So ist für jeden etwas mit dabei.

Die Netac Zslim SSD setzt auf den USB 3.2 Gen2-Protokoll und kann daher maximal eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 800 MB/s erreichen.

Im Black-Friday-Sale kostet die Netac Zslim SSD mit 250 GB gerade einmal 30,59 Euro, während die 500-GB-Variante mit 42,49 Euro zu Buche schlägt. Die Zslim SSD mit 1 TB ist auf 68,84 Euro reduziert, das Top-Modell kostet bis zum 2. Dezember gerade einmal 113,04 Euro.

Multitalent: Netac US9 SSD

Was im ersten Augenblick aussieht wie ein klassischer USB-Stick, entpuppt sich beim zweiten Blick als flexibel einsetzbare High-Speed-SSD im Kleinformat. Die Rede ist von der Netac US9.

Im kompakten Format eines USB-Sticks stellt sie gleich zwei Anschlüsse bereit: USB Typ A und USB Typ C. Egal ob es ein modernes Subnotebook ist, das ausschließlich auf Typ-C-Schnittstellen setzt, ein klassisches Desktop-System mit einem Typ-A-Port im Anschluss-Panel, oder gar der alte Kopierer im Büro: Der Netac US9 kann immer sofort genutzt werden, lästige Adapter sind nicht notwendig. Beide USB-Schnittstellen sind dabei hinter Magnetklappen gut geschützt gegen Schmutz und Kratzer.

Gegenüber klassischen USB-Sticks hat die Netac US9 aber einen erheblichen Geschwindigkeitsvorteil. Dank der Nutzung von USB 3.2 Gen2 kann die Netac US9 SSD mit bis 1.000 MB/s lesen und schreiben, was jeden normalen USB-Stick deklassiert. Damit ist sie ideal, um mit Smartphones oder Tablets kombiniert zu werden, um den Speicherplatz kostengünstig massiv zu erweitern.

Im Black Friday Sale gibt es die Netac US9 SSD mit 256 GB zum Schnäppchen-Preis von 36,79 Euro, während die größere Version mit 512 GB mit 47,99 Euro zu Buche schlägt.





