EVO Plus und PRO Plus in 1 TB vorgestellt

Samsung stellt mit der EVO Plus und der PRO Plus in der 2024-Edition gleich zwei neue microSD-Karten vor. Mit 1 TB Speicherkapazität besitzen sie damit die aktuell größte Speicherkapazität in der UHS-1-Kategorie von Samsung.

Gedacht sind die kleinen Speicher-Einheiten für den Einbau in Smartphones, Tablets, Laptops, Kameras oder Konsolen. Durch die hohe Leistung und Kapazität sollen hier vorrangig Kreative und Technikbegeisterte angesprochen werden. Mit den Karten bietet Samsung ein Speichervolumen, das bisher hauptsächlich bei SSDs üblich war. So können auf einer dieser microSDs mehr als 400.000 4K UHD-Bilder mit durchschnittlich 2,3 MB pro Bild gespeichert werden. Beim Einbau in moderne Konsolen und der Annahme, dass pro Spiel 20 GB benötigt werden, passen mehr als 45 Titel darauf. Große Titel wie Call of Duty sprengen diese Annahme jedoch.

Die PRO Plus und EVO Plus Serien sind damit ab jetzt in den Kapazitäten von 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB verfügbar. Die EVO Plus ist zudem in einer 64-GB-Version erhältlich. Beide Speicherkarten werden mit SD-Adapter verkauft. Käufer der PRO Plus erhalten zudem einen USB-Reader. Dieser erreicht eine sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 180 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 130 MB/s. Die EVO Plus hingegen kommt auf 160 MB/s.

Dank UHS Speed Class 3 und Video Speed Class 30 eignen sich beide Karten für 4K UHD-Videos. In beiden findet sich die V-NAND-Technologie der achten Generation. Laut Hersteller können die Karten Wasser, extremen Temperaturen, Röntgenstrahlen, Verschleiß, Stößen/Stürzen und magnetischen Feldern in gewissem Maße widerstehen. Die Samsung EVO Plus (2024) mit SD-Adapter 1 TB ist ab sofort für 152,99 Euro erhältlich. Die PRO Plus (2024) mit SD-Adapter 1 TB kostet 165,99 Euro, mit USB-Reader werden 174,99 Euro fällig.

Alle Informationen finden sich im Online-Shop von Samsung.