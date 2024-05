Werbung

Western Digital hat heute die neuen Modelle der mobilen WD-, WD_BLACK- und SanDisk Professional-Festplatten mit 6 TB Kapazität vorgestellt. Damit präsentiert das Unternehmen die weltweit ersten externen 2,5-Zoll-HDDs mit dieser Speicherkapazität. Die Festplatten selbst sind vielseitig für den privaten, studentischen und professionellen Einsatz konzipiert. Sie sollen maximale Flexibilität bieten und gleichzeitig hohen Speicheranforderungen gerecht werden.

Die WD My Passport HDD und WD My Passport Ultra HDD setzen als mobile Datenträger auf ein äußeres Metalldesign. Die My Passport Ultra HDD kann darüber hinaus auch mit USB-C-Konnektivität aufwarten. Der Passwortschutz der Serie mit der 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung soll zusätzliche Sicherheit gewährleisten. Die My Passport-Festplatten sind zudem in einer Vielzahl verschiedener Farben erhältlich.

Das WD_BLACK P10 Game Drive richtet sich eher an Gamer und soll die Speicherkapazitäten speziell von Konsolen, aber auch Gaming-PCs erhöhen. Damit ist die HDD eine gute Wahl für alle, die ihre Gaming-Bibliothek erweitern möchten. Sie ist bereits kompatibel mit der Xbox One, der PlayStation 4 Pro oder PS4 mit Systemsoftware-Version 4.50. Logischerweise werden auch die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 unterstützt.

Das G-DRIVE ArmorATD von SanDisk Professional ist hingegen ein robustes Laufwerk, das vor allem mit Blick auf Datensicherheit konzipiert wurde. Daher ist der Datenträger auch in Maßen stoß- und druckfest und zudem mit IP54-Regen- und Staubschutz ausgestattet.

Die folgenden Produkte sind mit einer Kapazität von 6 TB ab sofort erhältlich:

WD My Passport Ultra – 208,99 Euro

WD My Passport Ultra for Mac – 213,99 Euro

WD My Passport – 190,99 Euro

WD My Passport for Mac – 194,99 Euro

WD My Passport mit USB-C Anschluss – 190,99 Euro

WD_BLACK P10 Game Drive – 200,99 Euro

Die SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD mit 6 TB ist ab Ende Mai für 263,99 Euro verfügbar.