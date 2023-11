Werbung

ASUS Republic of Gamers stellt eine neue Kooperation mit dem Anime Evangelion vor. Die Edition verspricht hochwertige PC-Gaming-Komponenten und Peripherie von ROG im Design von Asuka und EVA-02. Die einzelnen Geräte sind dabei in den Farben Rot und Orange gehalten.

Diese Kollektion umfasst insgesamt sieben Elemente: ein ROG-Maximus-Mainboard, eine ROG-Strix-GeForce-RTX-Grafikkarte, einen ROG-Ryujin-AIO-Kühler, ein ROG-Hyperion-Gaming-Gehäuse, eine Grafikkartenhalterung und Peripheriegeräte. PC-DIY-Bauer und Anime-Liebhaber können jetzt eine zweite Auflage von Premium-ROG-Komponenten und -Peripheriegeräten genießen, die durch die klassische EVA-02-Farbgebung in Rot und Orange mit einer Vielzahl von individualisierten Bildern und Grafiken zum Thema Evangelion aufgewertet werden.

ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition - 779 Euro

Diese spezielle Version des ROG Maximus Z790 Hero kommt mit dem für EVA-02 charakteristischen roten und orangenen Design, mit Spuren von Grün. Das A.T.-Field-Design um den CPU-Sockel und die Polymo-Beleuchtung auf der I/O-Abdeckung schaltet zwischen Asuka und dem normalen EVA-02 Design um.

ROG STRIX GeForce RTX 4090 EVA-02 Edition - 2.399 Euro

Die EVA-Editionen der ROG Strix GeForce RTX 4090 sind mit einer Vielzahl von leistungssteigernden ASUS Features ausgestattet. Darunter die Axial-Tech-Lüftern mit Rückwärtsrotation und 0-dB-Technologie sowie einem Metall-Exoskelett für mehr Stabilität. Die Lüfterabdeckung und die rechte Seite der Karte sind in EVA-02 gehalten und die Backplate ist mit Asuka-Grafiken verziert.

ROG Ryujin III 360 ARGB EVA-02 Edition AIO-Kühler - 485 Euro

Diese Edition ist mit einem von Asuka inspirierten Kunstwerk um die Aluminiumblende geschmückt. Auf einem großen 3,5-Zoll-LED-Bildschirm kann eine Sammlung von Animationen zu Asuka und EVA-02 angezeigt werden. Drei 120-mm-Lüfter mit anpassbarem ARGB sind mit einem magnetischen Anschluss verbunden, der gleichzeitig Steuersignale und Strom überträgt.

ROG Hyperion EVA-02 Edition - 449 Euro



Das Gaming-Gehäuse verfügt über ein EVA-02-Beleuchtungspanel. Dieses Panel kann an der Außenseite angebracht werden. Die Innen- und Außendetails wurden so gestaltet, dass sie zur Ästhetik des EVA-02 passen und die anderen ROG x Evangelion-Komponenten beherbergen, was es zur Grundlage der Zusammenarbeit macht.

ROG Herculx EVA-02 Edition - 49 Euro

Die Halterung ist mit einer Vielzahl von ROG- und Evangelion-Grafiken verziert. Der Standfuß ist wie das Messer des EVA-02 gestaltet. Der Benutzer benötigt kein Werkzeug, um dieses Gerät zu installieren: Die ausfahrbare Plattform wird einfach angehoben und das verstellbare Rad stellt die Höhe exakt so ein, dass die Grafikkarte ausbalanciert ist. Die Plattform lässt sich außerdem auf Knopfdruck lösen, so dass sie beim Aufrüsten von Hardware leicht entfernt werden kann.

ROG Strix Scope RX EVA-02 Edition - 174 Euro

Die Tastatur besteht aus einem EVA-inspirierten rot-orangefarbenen Aluminiumgehäuse und einer Reihe von optischen mechanischen ROG RX-Schaltern. Außerdem ist sie nach IP57 wasser- und staubgeschützt.

ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 Edition - 149 Euro

Zuletzt kommt diese Maus mit bis zu 36.000 dpi und ihrem eigenen Design und Farbschema der EVA-02 Edition daher.

Die Sondermodelle der ROG-x-EVA02-Kooperation sind ab sofort in Deutschland, Österreich und Schweiz im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS-Webshop verfügbar.