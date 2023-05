Werbung

Zur Computex 2023 präsentiert der Hersteller von Speicherlösungen KIOXIA die Einführung neuer Consumer-SSDs, die im dritten Quartal 2023 auf den Markt kommen sollen. Die EXCERIA PLUS G3 Serie soll auf PCIe 4.0 setzen und Kapazitäten von bis zu 2 TB anbieten können. Die neue Serie wird dabei an Mainstream-Anwender adressiert. Sie sollen eine Bandbreite von Gaming-PCs, über Desktops bis hin zu Notebooks abdecken. Die neue SSD-Serie will einen guten Kompromiss aus Geschwindigkeit und Preis anbieten können. Aktuell befindet sich die EXCERIA PLUS G3-Serie noch in der Entwicklung. Sie soll auf der Computex in Taipei vom 30. Mai bis zum 2. Juni im Taipei Nangang Exhibition Center als Referenzprodukt ausgestellt werden.

Die EXCERIA PLUS G3 Serie soll laut KIOXIA auf dem BICS FLAS 3D Flash-Speicher mit TLC (Triple-Level-Cell) basieren und einen einseitigen Formfaktor vom Typ M.2 2280 haben. Damit eignet sich die neue SSD-Serie sowohl für Desktops als auch für mobile Systeme. Den neuen Laufwerken wird zudem die KIOXIAs SSD Utility Management Software zur Verfügung stehen, mit der die Anwender hinsichtlich der Überwachung und Wartung der SSD unterstützt werden sollen.

Zu den Highlights der EXCERIA PLUS G3 SSD Serie gehören neben PCIe 4.0 auch die NVMe 1.4 Technologie. Die neuen SSDs sollen maximale sequenzielle Lesegeschwindigkeit von rund 5.000 MB/s erreichen können. Zu beachten ist, dass es sich dabei noch um einen vorläufigen Wert handelt, der sich von den finalen Spezifikationen durchaus noch unterschieden kann.

Ebenso soll die neue Serie eine bis zu 70 % höhere Energieeffizienz, bei maximaler sequentieller Lesegeschwindigkeit, im Vergleich zur vorherigen Generation der EXCERIA PLUS G2 Serie bieten können. Diese Angabe basiert auf den aktuellen KIOXIA-Forschungsergebnisse in bestimmten Testumgebungen. Ob diese Werte auch im praktischen Betrieb erreicht werden bleibt abzuwarten.