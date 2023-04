Werbung

Der Festplattenhersteller Seagate kommt seinen Konkurrenten Western Digital und Toshiba zuvor und hat Mitte des Monats angefangen, seine ersten Festplatten mit einer Kapazität von 30 TB auszuliefern. Allerdings beliefert der Konzern damit zunächst nur Unternehmenspartner, da die neuen Festplatten bisher nur in geringen Stückzahlen gefertigt werden. Erst mit dem Beginn des nächsten Jahres sollen diese dann auch den Massenmarkt erreichen.

Um in die neuen Kapazitätsbereiche vorzudringen bedient sich Seagate der HAMR-Technik, kurz für Heat-Assisted Magnetic Recording. Der Konzern hat die Technologie maßgeblich vorangetrieben. Damit die Kapazität eines Datenträgers erhöht werden kann, ohne gleich auf ein neues Geräteformat zurückzugreifen zu müssen, muss insgesamt die Bitdichte auf diesem gesteigert werden.

Problematisch dabei ist, dass die dichter aneinander rückenden Datenbits so schneller damit anfangen die magnetische Ausrichtung ihrer Nachbarn zu beeinflussen. Um dennoch neue Daten schreiben zu können, wird deshalb eine winzige Stelle auf dem Datenträger kurz durch eine kleine am Schreibkopf befestigte Laserdiode erhitzt. Dadurch kann der Schreibkopf die magnetische Polarität einzelner Bits kurzzeitig ändern und so die Bitdichte für den gesamten Datenträger erhöht werden.

Seagates Markteinführung der neuen Technik fällt in eine komplizierte Zeit. Der Konzern hat wie alle anderen Marktteilnehmer mit einer stark gedrosselten Nachfrage zu kämpfen. Im vergangene Quartal verbuchte der Konzern einen Verlust von 433 Millionen Dollar. In diesen inkludiert ist zwar bereits eine Strafzahlung in Höhe von 300 Millionen Dollar, die der Konzern als Folge von Festplattenverkäufen an den von Sanktionen betroffenen Konzern Huawei leisten musste. Aber selbst wenn diese Strafzahlung aus der Bilanz ausgeklammert wird, wuchs der Verlust zum vorherigen Quartal um weitere 100 Millionen Dollar an. Seagate rechnet auch für das laufenden Quartal mit einen weiteren Umsatzrückgang.