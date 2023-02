Werbung

Bevor der vermeintlich große Wechsel auf PCI-Express 5.0 ansteht, stellt SiliconMotion noch einmal einen Controller vor, der weiterhin auf PCI-Express 4.0 setzt. Der SM2268XT unterstützt dabei vier PCI-Express-4.0-Lanes, worüber die SSD an das System angebunden wird. Auf der anderen Seite kann NAND mit bis zu 3.200 MT/s auf vier Kanälen an den Controller angebunden werden. Ein Dual-Core ARM Cortex R8 stellt die notwendige Rechenleistung. Gefertigt wird der Controller in 12 nm.

Der SM2268XT soll sequentielle Leseraten von 7.400 MB/s und sequentielle Schreibraten von 6.500 MB/s ermöglichen. Für zufällige Lese- und Schreibzugriffe spricht der Hersteller von jeweils 1.200.000 IOPS.

Auf einen DRAM-Cache verzichtet der SM2268XT offenbar. Der Controller soll auch mit zukünftigem 3D-TLC- und QLC-Speicher mit mehr als 200 Lagen zusammenarbeiten und stellt das Gegenstück des E21T von Phison und RainierQX IG5220 von InnoGrit.

Ein Fokus in der Entwicklung des SM2268XT war laut SiliconMotion die Energieeffizienz. Ein Clock Gating ermöglicht das Abschalten nicht verwendeter Bereiche des Controllers. Dies soll es ermöglichen, dass im Power State 3 (PS3) eine Idle-Leistungsaufnahme von 5 mW oder weniger erreicht wird. Im PS4 (L1.2) sollen es sogar weniger als 1,8 mW sein.

Die ersten Kunden werden laut SiliconMotion aktuell mit Samples versorgt. Mit den ersten SSDs mit diesem Controller ist also in wenigen Wochen zu rechnen.