Western Digital stellt neue WD Red SN700 NVMe-SSD vor

Mit der WD Red SN700 stellt Western Digital eine NVMe-SSD vor, welche vor allem für den Einsatz in NAS-Umgebungen und Always-On-Anwendungen konzipieret wurde. Die Speicherlösung ist in den Größen 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB sowie 4 TB verfügbar. Je nach Speicherkapazität unterscheidet sich auch die sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Diese liegen bei maximal 3.420 MB/s beim Lesen sowie bei bis zu 3.100 MB/s beim Schreiben.

Entsprechend der Red-Zuordnung ist die WD Red SN700 vornehmlich für die Nutzung in einem NAS entwickelt worden und bietet dementsprechend ein paar Besonderheiten, wie etwa die hohe DWPD von 0,7 bis 1,0 je nach Kapazität. Diese ist besonders hilfreich, wenn man die SSD im Rahmen eines Synology- oder QNAP-Systems einsetzen will, in Form eines Write-Enabled Cache. Darüber hinaus bietet die SSD gute IOPS von bis zu 550.000 (Lesen) bei dem 4 TB-Modell und bis zu 560.000 (Schreiben) bei der 1 TB-Version.

Entsprechend der Speichergröße steigt auch die Höhe der TBW. So liegt sie bei 500 für das 250 GB-Modell, bei 1.000 für das Modell mit 500 GB sowie bei 2.000 für 1-TB-Kapazität. Die 2 TB-Variante bietet eine TBW von 2.500 und die 4-TB-Version eine von 5.100. Die mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall wird für alle fünf Modelle mit etwa 1.750.000 Stunden angegeben.

Die WD Red SN700 NVMe SSD ist ab sofort verfügbar und wird mit 5 Jahren Garantie ausgeliefert, wobei die Preise wie folgt lauten: