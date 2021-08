Crucial P5 Plus hebt Microns SSD auf aktuelles PCIe-4.0-Niveau

Crucial hat im Rahmen einer Pressemitteilung eine neue SSD-Speicherlösung vorgestellt. Mit der auf den Namen Crucial P5 Plus hörenden NVMe-SSD hebt der Hersteller sein Angebot auf das aktuelle PCIe-4.0-Niveau. Damit einhergehend soll die neue Generation höhere Geschwindigkeiten und Speicherdichten bei gleichzeitig niedrigerem Stromverbrauch ermöglichen.

Konkret verspricht Crucial bei der neuen P5 Plus eine sequenzielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s. Verglichen mit der vorherigen Generation entspricht das einer Steigerung von bis zu 66 % bei der sequenziellen Schreibgeschwindigkeit sowie beinahe einer Verdopplung von sequenziellen Lesevorgängen. Möglich wird dies neben dem Sprung auf PCIe-4.0 auch durch die Nutzung der ersten Massenlieferungen von Microns 176-Layer-NAND in Form des 176L 3D TLC NAND. Die SSD wird von einem Micron Controller mit 8 Kanälen gesteuert, dem insgesamt 1 GB DRAM-Cache zur Seite stehen. Die MTTF (Mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall) gibt Crucial mit mehr als zwei Millionen Stunden an. Die Speicherkapazität liegt Wahlweise bei 500 GB, 1 TB oder 2 TB. Die TBW liegt laut dem Hersteller bei rund 600 (1 TB-Modell).

Des weiteren bietet die P5 Plus im Vergleich zu Crucial-SSDs der dritten PCIe-Generation eine um 67 % höhere zufällige Lese- sowie eine um 40 % schnellere zufällige Schreibgeschwindigkeit. Der Hersteller verspricht zudem eine Kompatibilität sowohl mit neuen PCIe-Systemen der 4. Generation oder auch als PCIe-System-Upgrade der 3. Generation. Zudem wurde die SSD auf verschiedenen Intel- und AMD-Plattformen getestet, einschließlich Intel Core-Prozessoren der 11. Generation sowie AMD Ryzen 3000. Darüber hinaus bietet die P5 Plus laut Herstellerangaben eine Abwärtskompatibilität zu einer Vielzahl von PCI 3.0-Systemen, sofern diese den M.2-Formfaktor für SSDs unterstützen.

Mit im Lieferumfang enthalten, ist zudem die unternehmenseigene Crucial Storage Executive Management Software, welche bei der Leistungsoptimierung, der Datensicherheit sowie Firmware-Updates behilflich sein soll. Darüber hinaus steht eine kostenlose Cloning-Software bereit, welche eine einfache Installation gewährleisten soll.

Crucial liefert die P5 Plus mit 5 Jahren Garantier aus. Die Preise liegen aktuell bei 108,28 Euro für die 500 GB-Variante, beziehungsweise 179,68 Euro für das 1 TB-Modell sowie 368,89 Euro für die größte Version mit 2 TB Speicherplatz.