Seagte Mach.2 Exos 2X14: Doppelarm-Festplatte für bis zu 500 MByte/s

Mit der Mach.2 Exos 2X14 hat Seagate eine neue sogenannte Dual-Actuator-Festplatte vorgestellt. Durch die zwei Aktoren, soll sich die Geschwindigkeit verdoppeln, lediglich die Kapazität leidet etwas unter dem erhöhten Platzbedarf derer. Demnach bietet Seagate die Mach.2 Exos 2X14 nur bis zu einer maximalen Kapazität von 14 TB an, statt der bis zu 18 TB, welche beispielsweise die Exos X18 aufweist.

Der Vorteil liegt jedoch wie eingangs schon erwähnt bei der massiv erhöhten Geschwindigkeit. So schafft die Exos X18 gerade einmal eine maximale kontinuierliche Datenübertragung von 270 MB/s, während die Mach.2 Exos 2X14 bis zu 524 MB/s unterstützt.

Die Doppelarm-Technik verbraucht naturgemäß auch etwa mehr Energie, als vergleichbare Modelle mit einem Aktor. So gibt Seagate für die Exos 2X14 7,2 W im Leerlauf sowie bis zu 12,3 W unter maximaler Last an.

Die Festplatte wird via SAS-Schnittstelle angeschlossen. Darüber hinaus bietet das 3,5-Zoll-Laufwerk eine Heliumfüllung, um das Gewicht und den Energieverbrauch etwas zu senken. Seagate liefert die Mach.2 Exos 2X14 mit 5 Jahren beschränkter Garantie aus. Noch hat der Hersteller keinen Preis oder ein konkretes Erscheinungsdatum genannt.